Orbán Viktor: Aki ránk szavaz, az biztosra megy - Videó
A miniszterelnök összefoglalta, miért érdemes a Fideszre szavazni április 12-én. Mindezt Orbán Viktor egy videóban mutatta meg.
Orbán Viktor nemrégiben egy aranyos videót osztott meg a közösségi oldalán. Most ismét egy rövid felvétellel jelentkezet, amely fontos üzenetet is tartalmaz.
Orbán Viktor: Aki ránk szavaz, az nem kockáztat
Ebben a közelgő választások fontosságáról ír, valamint azt fogalalja össze pár mondatban, hogy miért a Fidesz a biztos választás április 12-én.
Aki ránk szavaz, az nem kockáztat. Aki ránk szavaz, az biztosra megy. Aki ránk szavaz, az biztosan jól jár. Mert a Fidesz a biztos választás!
- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett posztjában.
