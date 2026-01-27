Orbán Viktor: Aki ránk szavaz, az biztosra megy - Videó

Orbán Viktor nemrégiben egy aranyos videót osztott meg a közösségi oldalán. Most ismét egy rövid felvétellel jelentkezet, amely fontos üzenetet is tartalmaz.

Orbán Viktor Fotó: Pier Marco Tacca / Getty mages

Orbán Viktor: Aki ránk szavaz, az nem kockáztat

Ebben a közelgő választások fontosságáról ír, valamint azt fogalalja össze pár mondatban, hogy miért a Fidesz a biztos választás április 12-én.

Aki ránk szavaz, az nem kockáztat. Aki ránk szavaz, az biztosra megy. Aki ránk szavaz, az biztosan jól jár. Mert a Fidesz a biztos választás!

- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett posztjában.