Orbán Viktor: Úgy nyerjen a Tisza választást, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönöket
Az Unió hitelből hitelezi Ukrajnát.
Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, Brüsszel eladósítja egész Európát azért, hogy finanszírozza Ukrajnát.
Videójában kiemelte:
A háborúhoz pénz kell. A nálam futó számsor azt mutatja, hogy eddig elküldtünk Európából, Ukrajnába 195 milliárd eurót. És döntöttek arról, hogy most küldenek újabb 90 milliárd eurót. Az Uniónak nincs pénze, felvette hitelbe, és ezt a hitelt odaadta az ukránoknak hitelbe, hogy majd visszafizetik. Úgy nyerjen a Tisza választást, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönöket
Majd leírta:
Brüsszel eladósítja egész Európát azért, hogy finanszírozza Ukrajnát. Azt mondják: ez kölcsön, vissza fogják fizetni. Én azt mondom: úgy nyerjen a Tisza választást, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt.
