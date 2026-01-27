RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Úgy nyerjen a Tisza választást, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönöket

Az Unió hitelből hitelezi Ukrajnát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.27. 12:46
orbán viktor ukrajna brüsszel tisza

Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, Brüsszel eladósítja egész Európát azért, hogy finanszírozza Ukrajnát. 

Videójában kiemelte:

A háborúhoz pénz kell. A nálam futó számsor azt mutatja, hogy eddig elküldtünk Európából, Ukrajnába 195 milliárd eurót. És döntöttek arról, hogy most küldenek újabb 90 milliárd eurót. Az Uniónak nincs pénze, felvette hitelbe, és ezt a hitelt odaadta az ukránoknak hitelbe, hogy majd visszafizetik. Úgy nyerjen a Tisza választást, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönöket

Majd leírta:

Brüsszel eladósítja egész Európát azért, hogy finanszírozza Ukrajnát.  Azt mondják: ez kölcsön, vissza fogják fizetni. Én azt mondom: úgy nyerjen a Tisza választást, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt.

