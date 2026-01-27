Hihetetlenül aranyos videót mutatott Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről
A miniszterelnök videója mindenkinek a szívét megmelengeti.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, szombaton Kaposváron tartották az idei év második Háborúellenes Gyűlését. Az eseményről azóta Orbán Viktor rengeteg fotót és videót mutatott a közösségi oldalán.
Orbán Viktor: Kisnyúl
A kormányfő ezúttal az utóbbival jelentkezett. A kaposvári Háborúellenes Gyűlésen a miniszterelnöknek egy család egy régi fotót mutatott, amelyen Orbán Viktor és egy kislány látható, aki azóta már felnőtt és édesanya lett. A kormányfő akkor kapott egy kisnyulat, és ez most sem volt másként, ezúttal is ezzel kedveskedtek neki.
Kisnyúl
- fűzte röviden a videóhoz Orbán Viktor, amelyet alább tudsz megtekinteni:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre