Orbán Viktor: Megasztár az öltözőmben
A Háborúellenes Gyűlésen számos hazai híresség is részt vett. Orbán Viktor most Gudics Mátéval, a Megasztár egykori győztesével közös videót osztott meg.
Szombaton került megrendezésre az idei második Háborúellenes Gyűlés, Kaposváron. Az eseményen közéleti szereplők, művészek és civilek egyaránt részt vettek, köztük a Megasztár egykori győztese, Gudics Máté is. Orbán Viktor nemrég egy, az énekessel közös videót osztott meg a közösségi oldalán.
- jegyezte meg a bejegyzésében a miniszterelnök, mialatt a felvételen azt mutatta meg, miről beszélgettek Gudics Mátéval a színfalak mögött.
Mutatjuk Orbán Viktor videóját!
