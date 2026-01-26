RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Megasztár az öltözőmben

A Háborúellenes Gyűlésen számos hazai híresség is részt vett. Orbán Viktor most Gudics Mátéval, a Megasztár egykori győztesével közös videót osztott meg.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 13:43
orbán viktor Háborúellenes Gyűlés gudics máté

Szombaton került megrendezésre az idei második Háborúellenes Gyűlés, Kaposváron. Az eseményen közéleti szereplők, művészek és civilek egyaránt részt vettek, köztük a Megasztár egykori győztese, Gudics Máté is. Orbán Viktor nemrég egy, az énekessel közös videót osztott meg a közösségi oldalán.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Orbán Viktor
A Megasztár egykori győztesével közös videót posztolt Orbán Viktor / Fotó: MW

Megasztár az öltözőmben

- jegyezte meg a bejegyzésében a miniszterelnök, mialatt a felvételen azt mutatta meg, miről beszélgettek Gudics Mátéval a színfalak mögött.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu