Orbán Viktor: A magyarokat nem lehet sértegetni

Határozott kijelentést tett Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 10:55
Módosítva: 2026.01.26. 10:55
orbán viktor Háborúellenes Gyűlés videó

Friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor, a kaposvári Háborúellenes Gyűlést követően.

Orbán Viktor
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: Facebook/ Orbán Viktor

A magyarokat nem lehet sértegetni. Pont

- jelentette ki a posztjában a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
