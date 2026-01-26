- Orbán Viktor: Szombaton Hatvanban találkozunk!
Orbán Viktor: A magyarokat nem lehet sértegetni
Határozott kijelentést tett Orbán Viktor.
Friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor, a kaposvári Háborúellenes Gyűlést követően.
A magyarokat nem lehet sértegetni. Pont
- jelentette ki a posztjában a kormányfő.
Mutatjuk Orbán Viktor videóját!
