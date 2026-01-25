Orbán Viktor: nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!
Nemzeti petíciót indít a kormány. Orbán Viktor bejelentését tapsvihar fogadta a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen.
Orbán Viktor nemrégiben bejelentette, hogy a kormány nemzeti petíciót indít. Ebben az emberek nemet mondhatnak Brüsszel követeléseire.
Üzenjük meg Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK!
- Nem fizetjük az orosz-ukrán háborút,
- nem fizetjük Ukrajna működését a következő 10 évben,
- és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!
- írja a miniszterelnök a közösségi médiában.
