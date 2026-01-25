RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!

Nemzeti petíciót indít a kormány. Orbán Viktor bejelentését tapsvihar fogadta a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.25. 20:05
Orbán Viktor Háborúellenes Gyűlés nemzeti petíció

Orbán Viktor nemrégiben bejelentette, hogy a kormány nemzeti petíciót indít. Ebben az emberek nemet mondhatnak Brüsszel követeléseire. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: MW

Üzenjük meg Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK!

  • Nem fizetjük az orosz-ukrán háborút,
  • nem fizetjük Ukrajna működését a következő 10 évben, 
  • és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!

- írja a miniszterelnök a közösségi médiában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu