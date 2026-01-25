Hidvéghi Balázs: nem engedjük, hogy a pénzünket elvigyék Ukrajnába

Fontos gondolatokat osztott meg lapunkkal Hidvéghi Balázs a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, aki szintén részt vett az idei második Háborúellenes Gyűlésen, Kaposváron. A gyűlés hatalmas sikert aratott: a miniszterelnököt telt ház fogadta, számtalan politikus és környékbeli lakos is megmutatta: ők nem a háború, hanem a béke pártján állnak - írja a Ripost.

Hidvéghi Balázs a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen összefoglalta, mi is a háború valódi veszélye

Forrás: Hidvéghi Balázs / Facebook

Nem ez az európai- és főleg nem a magyar érdek

Hidvégi Balázs szerint Brüsszel teljesen rossz pályán van és már évek óta olyan döntéseket hoz, amik nem az európai érdekekből indulnak ki, hanem valamiféle ideológiai háborúpárti politikából. Közben Ukrajna követeléseit alig lehet követni: míg kezdetben "csak" 800 milliárd dollár segélyről volt szó, most már plusz 700 milliárdot követelnek, úgy, hogy az elmúlt években csillagászati összegeket kaptak már az EU-tól. Az államtitkár szerint Brüsszel végzetes hibát követ el, ha fizet:

Hosszú-hosszú évekre elköteleződne Brüsszel az ügyben, hogy kizárólag Ukrajnával foglalkozzon, egy megnyerhetetlen háborút finanszírozzon, az ukrán államot lássa el milliárdokkal. Ez egy hibás irány. Nem ez az európai érdek és főleg nem a magyar érdek

— mondta lapunknak az államtitkár.

Majd így folytatta:

Mi nem engedjük, hogy háborúba rángassanak minket és nem engedjük, hogy a pénzünket elvigyék Ukrajnába

— nyomatékosította.

Hidvéghi Balázs: az unió átalakult egy Ukrajnát támogató, háborút finanszírozó szervezetté

Az államtitkár arról is beszélt, hogy Ukrajna finanszírozása egy kudarcos út és eredetileg nem erre jött létre.

Mára viszont már olyan, mintha eredeti funkciójától teljesen elszakadt volna és egy Ukrajnát támogató, háborút finanszírozó szervezetté vált volna.

Erre nemet kell mondani. Ezért is indítja útjára a kormány a Nemzeti Petíciót, amivel Magyarország egyértelműen kifejezi, hogy nem kíván rálépni erre az útra. Az államtitkár szerint a nemzetközi térből is egyre többen csatlakoznak a békepárti állásponthoz, de ami még fontosabb, hogy a magyar emberek döntő többsége is elutasítja a háborút. Ez mutatkozott meg most szombaton, Kaposváron is.