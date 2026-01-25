Radics Béla: Az összes fiatalnak az a legfőbb feladata, hogy mi ebből kimaradjunk

Radics Béla, az Erzsébetvárosi Fidesz alelnöke jó pár Háborúellenes Gyűlésen részt vett már, de szerinte nincs két ugyanolyan alkalom. Mindegyik egy kicsit más, mindenhol van egy kis meglepetés, ezért biztatja az embereket, hogy ők is bátran vegyenek részt több gyűlésen is. Ő például nagyon szereti mindenhol megismerni a helyieket, ezért is tartott már többedjére a Digitális Polgári Körökkel, most épp Kaposváron. Kérdésünkre elmondta, hogy mi a véleménye a háborúról és Zelenszkij fenyegetőzéséről - írja a Bors.

Radics Béla a kaposvári Háborúellenes Gyűlésről üzent Zelenszkijnek is: "gondolja meg, hogy kivel kötekszik, mert a magyarokkal nem érdemes"

"A szomszédunkban ezer számra halnak meg emberek"

Radics Béla szerint a tét az, hogy ki tudunk-e belőle maradni a háborúból, vagy sem. Ha nem, azért mindenki nagyon nagy árat fog fizetni.

Én azt látom, hogy a mi generációnk egyedül a történelemkönyvekből tapasztalta meg egyelőre a háború fogalmát, most pedig itt van a szomszédunkban, halnak meg ezer számra emberek. Azt látom én, mint egy fiatal politikus, hogy nálam sokkal tapasztaltabb, sokkal többet látott, nagyobb ország vezetői most a háború belépése felé terelik az irányt

— fogalmazott az alelnök.

Teszik ezt például a sorkatonaság bevezetésével, vagy Ukrajna felfegyverzésével.

A háborúban meghalnak emberek, a békében pedig születnek emberek, azért ez elég nagy különbség

— tette hozzá.

Radics Béla nem akar háborúba menni

A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának tagja szerint igenis komolyan kell venni, hogy a szomszédunkban háború dúl és látni kell azt is, hogy egy-két elhibázott döntés, és bele sodródunk. A háborúba sodródás megakadályozásában hatalmas a fiatalok felelőssége.

Ebben most nekem is, meg az összes fiatalnak az a legfőbb feladata, hogy mi ebből kimaradjunk. Van két gyermekem, én nem szeretnék háborúba menni egy olyan országért, amihez nekünk semmi közünk nincsen

— szögezte le.

Ukrajna nem csak követelőzik, még sértegeti is Magyarországot

Radics Béla szerint, aki a 6-os számú választókerület – vagyis a Városliget térsége – fideszes jelöltjeként indul a 2026-os választáson nevetséges, hogy Ukrajna most 800 milliárd dollárt követel a rezsire és további 700 milliárdot a katonaságra. Szerinte ezek olyan eszméletlen összegek, amikbe Európa belerokkan, ha fizet. Már pedig úgy tűnik, hogy épp erre készül, hiszen a brüsszeli háborúpártiak már be is fogadták ezt a dokumentumot. És mindennek tetejében még az ukrán elnök halállal fenyegette meg Orbán Viktort.

Ha rajtunk múlik, akkor mi nem fogunk belelépni a háborúba és nem fogunk fizetni sem. Az ukrán elnök pedig gondolja meg, hogy kivel kötekszik, mert a magyarokkal nem érdemes

— nyomatékosította a politikus.