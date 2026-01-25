Óriási a tét: háborúba menni, vagy sem, eladósodni vagy sem

Orbán Viktor az egyetlen, aki meg tudja óvni Magyarországot attól, hogy háborúba sodródjon, és megállítani Ukrajna eszement tervét, amely szerint 800 milliárd dollárt követel az ország újjáépítésére, és 700 milliárd dollárt a katonaságának fenntartására. Ezt a tervet pedig Brüsszel támogatja, a Fidesz azonban, amely a magyar emberek érdekeit tartja szem előtt, egyértelműen elutasítja - írja a Ripost.

Orbán Viktor megmutatta hogyan tudunk üzenni Brüsszelnek, és Ukrajnának. Nem fizetjük az orosz-ukrán háborút!

„Mi vagyunk maga a biztonság, mi vagyunk a biztos választás” - mondta Orbán Viktor a telt házas kaposvári Háborúellenes Gyűlésen.

A miniszterelnök szerint a veszélyek korában élünk, ahol a stabilitás az egyik legfontosabb érték.

„Mindannyiunkat fenyeget a gazdasági csőd, ha nem állunk ellent mindannak, amit Brüsszel és a Brüsszelből ideküldött leendő bábkormány képviselői akarnak” - mondta Orbán Viktor.

Az ismeretlennel szemben a Fidesz a biztos választás, az emberek már tudják, hogy mire számíthatnak Orbán Viktor kormányaitól.

„Hát bent ülök a konyhájukban, nem? 37 éve… ismerjük egymást, nem? Sok meglepetés nincs”

A kormány közben petíciót is indított azért, hogy a magyar emberek is nemet mondhassanak az őrült brüsszeli, ukrán tervre.

Orbán Viktor nemrégiben bejelentette, hogy a kormány nemzeti petíciót indít.

Ebben az emberek nemet mondhatnak Brüsszel követelésire. Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón elárulta, hogy a kérdőívek kézbesítése február elején kezdődik majd.

Magyarország Kormánya Nemzeti Petíciót indít

Magyarország Kormánya Nemzeti Petíciót indít annak érdekében, hogy megüzenjük Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK! Nem fizetjük az orosz-ukrán háborút, nem fizetjük az ukrán állam működését a következő 10 évben, nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!

- olvasható a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.