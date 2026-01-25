Indul a nemzeti petíció - Megüzenjük Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK!

A miniszterelnök a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen mutatta be a nemzeti petíciót. Üzenjük Brüsszelnek: nem fizetünk - fogalmazott egyértelműen a miniszterelnök: Vagyis Magyarország továbbra sem partner abban, hogy egy értelmetlen háború mellé álljon. A tét pedig ma már még nagyobb, mint korábban, hiszen Ukrajna 1500 milliárd eurót követel, 800 milliárd dollárt az ország újjáépítésére, és 700 milliárd dollárt pedig a katonaságának fenntartására - írja a Ripost.

Orbán Viktor megmutatta a Nemzeti Petíciót

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés kaposvári állomásán árulta el, mi ellen tiltakozhatunk a Nemzeti Petíció segítségével:

„Első: Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására. Nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg. És nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére. Ez a Nemzeti Petíció. Arra kérem Önöket, hogy ezt töltsék ki!”

A miniszterelnök szerint ezzel tiltakozhatunk, hogy Ukrajna miatt Brüsszel adósság rabszolgaságba kényszerítse a mi és az utánunk következő generációkat

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón árulta el, hogy a kérdőívek kézbesítése februárban elején kezdődik majd.

