Indul a nemzeti petíció - Megüzenjük Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK!

A magyar embereknek nemet kell mondani Brüsszel tervére.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.25. 14:16
A miniszterelnök a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen mutatta be a nemzeti petíciót. Üzenjük Brüsszelnek: nem fizetünk - fogalmazott egyértelműen a miniszterelnök: Vagyis Magyarország továbbra sem partner abban, hogy egy értelmetlen háború mellé álljon. A tét pedig ma már még nagyobb, mint korábban, hiszen Ukrajna 1500 milliárd eurót követel, 800 milliárd dollárt az ország újjáépítésére, és 700 milliárd dollárt pedig a katonaságának fenntartására - írja a Ripost.

Orbán Viktor megmutatta a Nemzeti Petíciót
Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés kaposvári állomásán árulta el, mi ellen tiltakozhatunk a Nemzeti Petíció segítségével:

„Első: Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására. Nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg. És nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére. Ez a Nemzeti Petíció. Arra kérem Önöket, hogy ezt töltsék ki!”

A miniszterelnök szerint ezzel tiltakozhatunk, hogy Ukrajna miatt Brüsszel adósság rabszolgaságba kényszerítse a mi és az utánunk következő generációkat

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón árulta el, hogy a kérdőívek kézbesítése februárban elején kezdődik majd.

Magyarország Kormánya Nemzeti Petíciót indít

Magyarország Kormánya Nemzeti Petíciót indít annak érdekében, hogy megüzenjük Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK! Nem fizetjük az orosz-ukrán háborút, nem fizetjük az ukrán állam működését a következő 10 évben, nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!

- olvasható a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
