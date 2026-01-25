RETRO RÁDIÓ

Nemet mondanak a háborúra és a baloldalra a magyar fiatalok

A katonaságot elkerülő fiatalok, a családi mezőgazdasági vállalkozás miatt aggódó fiúk és külföldről hazaköltöző családok. A kaposvári Háborúellenes Gyűlésen nagyon sokan fejezték ki: nem kérnek a háborúból, ehhez pedig a Fidesz a biztos választás.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.25. 18:22
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár sorkatonaság béke háború

Rendkívül érdekes volt, megtapasztalni, hogy milyen sok fiatal vett részt a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen. Nyerges Csenge Megafon-influenszer szerint a Fidesz a fiatalok pártja, ugyanis a fiatalok is egyre inkább érzik, hogy Brüsszel háborús politikája nem vezet sehová. Mohácsy István, a Fidelitas elnöke pedig a Ripostnak arról beszélt, hogy Nyugat-Európában ijesztő háborús pszichózis uralkodik: több országban elkezdték visszavezetni a sorkatonaságot, a katonai vezetők pedig arról beszélnek, hogy kezdjék el felkészíteni magukat az anyák, hogy a gyerekeik lassan háborúba mennek. A magyar fiatalok viszont semmiképp nem szeretnének rálépni erre az útra, ezért is vettek részt a szombati gyűlésen. Úgy tűnik tehát, hogy a háború súlyát már a fiatalok is egyre inkább érzik, annyira, hogy nem akarnak tétlenek maradni.

Madarász Erik azért vett részt a Háborúellenes Gyűlésen, hogy kifejezze a támogatását
Madarász Erik szerint Orbán Viktor képes megakadályozni, hogy Magyarország bekerüljön a háborúba. Azért vett részt a Háborúellenes Gyűlésen, hogy kifejezze a támogatását
Fotó: Mediaworks

Fiatalok a Háborúellenes Gyűlésen: a legnagyobb veszély, hogy Magyarország is bekerül a háborúba

Madarász Erik egy Somogy vármegyei kis faluból érkezett édesapjával együtt, aki a somogyi Agrárgazdasági Kamara elnöke. Erik szeretné támogatni édesapja gondolatait, ezért kísérte el őt Kaposvárra.

Úgy gondolom, hogy ez egy fontos kezdeményezés. A legnagyobb veszély, hogy mi is bekerülünk a háborúba, és Orbán Viktor ezt meg szeretné akadályozni, én pedig mellette vagyok

— szögezte le a fiatal fiú a lapunknak.

Ritecz Krisztofer aggódik a családi vállalkozásuk miatt, az EU ugyanis komoly veszélybe sodorta az európai gazdákat
Fotó: Mediaworks

Ha nem a Fidesz nyer, akkor a mezőgazdaság veszélybe kerül

Ritecz Krisztofer szintén Somogy vármegyéből, azon belül is Gyékényesről érkezett a Háborúellenes Gyűlésre, nagybátyjával együtt. A családja mezőgazdasággal foglalkozik és aggódik, hogy mi lesz a családi vállalkozásukkal, a szélsőséges zöld szabályozás, illetve a Mercosur-egyezmény ugyanis nagy veszélyt jelent az európai gazdákra, így az ő családjukra is. 

Most nagyon válságos helyzet van. Hogyha nem a Fidesz nyer, akkor mi lehúzhatjuk a rolót a mezőgazdaság szempontjából. Ha ezt a háborút az Európai Unió nem támogatná, akkor már régestelen-régen be is fejezték volna. Pedig nagyon rossz hatással van mind Európára, Magyarországra, mind az egész világra

— fogalmazott, majd hozzátette, hogy egy másik nemzetért, ha nem muszáj, akkor nem szeretne háborúba menni.

Strauss Adrián szülei magyarként költöztek ki Németországba, ő már kint született, de 4 éve Magyarországra költözött. Szerinte Németország nagyon rossz irányba halad
Fotó: Mediaworks

Adrián szülei kiköltöztek Németországba, ő viszont most visszahozta a családot

Strauss Adrián Németországról költözött Magyarországra német feleségével és kisfiúkkal együtt, ugyanis a jövőjüket innentől kezdve Magyarországon képzelik el. A Háborúellenes Gyűlésre azért jöttek el, mert szerintük ki kell állni a jó dolgokért és ők azokat az értékeket tartják jónak, amiket hazánk képvisel.

Németországból költöztünk Magyarországra, láttuk, hogy hogy alakulnak a dolgok ott kint és nem szeretnénk, hogy itt Magyarországon is így legyen

— mondta az édesapa, aki 4 éve költözött Magyarországra, Balatonlelle mellé.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu