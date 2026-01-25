Nyerges Csenge: a fiatalok is látják, hogy Brüsszel háborús politikája nem vezet sehova

Telt ház fogadta a miniszterelnököt a szombati kaposvári Háborúellenes Gyűlésen. A közönség sorai között ott volt Nyerges Csenge is, akinek neve akkor került be a köztudatba, amikor egy nyilvános Tisza-fórumon kérdéseivel teljesen összezavarta Magyar Pétert. Megkérdezte tőle például, hogy valóban felvette-e a feleségével folytatott beszélgetést, illetve hogy miért veszi fel az EP-s fizetését, ha nem is megy be a munkahelyére. A Megafon influenszere szerint nem kérdés, hogy ő is kiáll a béke mellett, ezért érezte fontosnak, hogy Kaposvárra is elutazzon.

Nyerges Csenge a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen arról beszélt, hogy a Fidesz a fiatalok pártja Fotó: Mediaworks/Metropol

Nyerges Csenge a Háborúellenes Gyűlésen: a Fidesz a fiatalok pártja

A fiatalok körében különösen nagy volt az érdeklődés a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen. Nyerges Csenge szerint nem csoda, hiszen a fiatalok is egyre inkább érzik, hogy Brüsszel háborús politikája nem vezet sehová. Valószínűleg ennek is volt köszönhető, hogy a kaposvári gyűlésre ennyi fiatal látogatott el.

Én úgy gondolom, hogy főleg most, amikor Zelenszkij a magyarokat és a miniszterelnököt fenyegeti, nagyon fontos, hogy megmutassuk nekik, hogy mi a béke pártján állunk és nem szeretnénk támogatni Ukrajnát egy ilyen háborúba

— mondta lapunknak a Megafon-influenszer.

Ukrajna követelése generációkra rabszolga sorba kényszeríteni a magyarokat

A háború kirobbanása után közel négy évvel úgy tűnik, hogy nem hogy csitulnának az indulatok, még erősödnek is. Az ukrán vezetőség már ott tart, hogy 800 milliárd dollárt követel az ország újjáépítésére, 700 milliárd dollárt pedig a katonaságának fenntartására. Ez összesen 1500 milliárd dollár. Bődületes összeg. De talán még ennél is hajmeresztőbb, hogy az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság úgy döntött, hogy megadja nekik ezt a pénzt. Ekkora tartaléka természetesen az EU-nak sincs, ezért az uniós polgárok, köztük a magyar emberek zsebéből szednék ki a pénzt. Orbán Viktor szerint a tét hatalmas: generációk kerülhetnek adós-rabszolga sorba, az unió elhibázott döntése miatt.

Számomra ez teljesen elfogadhatatlan. Az, hogy egy olyan ország, aki nem az unió tagja, ilyen kérdéssel forduljon az unió felé, ez szerintem nonszensz

— fogalmazott Csenge.