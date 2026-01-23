Orbán Viktor: az unió befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét - Videó

Az Európai Unió vezetése befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét, ami lényegében egy eladósodást jelent - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az uniós állam- és kormányfők ülése után pénteken Brüsszelben.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

"Kaptunk egy papírt, dokumentumot, amit nem vagyok jogosult nyilvánosságra hozni", ami arról szól, hogy befogadták az ukránok 800 milliárd dolláros igényét és amelyik azt mondja, hogy jó, ez legyen így, és terveket mutat be, hogy kell előállítani ezt a pénzt, ami lényegében egy eladósodást jelent - ismertette a részleteket a kormányfő.

Orbán Viktor közölte: az ukrán igény az, hogy az unió adjon a következő tíz évben 800 milliárd dollárt és ezen túl még egy 700 milliárdos hadikiadásra is szükség lesz.

"Mindenképpen atombomba jellegű mellbe rúgás volt", hogy azt hittük eddig, az unió majd próbál esetleg kifarolni vagy valamit lágyítani, vagy csökkenteni, de nem. "Úgy, ahogy jött Ukrajnából az igény, befogadták az egészet" - fogalmazott a kormányfő.

Kiemelte, a parlamenti választásoknak a legnagyobb tétje Magyarországon kívül Ukrajnában van. Hiszen - mint közölte - az említett dokumentum leírja, hogy 2027-ben csatlakoznia kell Ukrajnának az Európai Unióhoz. Tehát nem csak 800 milliárdról beszél, hanem beszél a csatlakozás időpontjáról is, és Magyarország ezt ellenzi - szögezte le.

"Szerintem a következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukránok mellett szavazzon, hogy beüljenek az Európai Unióba" - fogalmazott Orbán Viktor, majd aláhúzta: azt gondolják az ukránok, hogy egyetlen módon lehet ezt a Magyarország nevű akadályt elhárítani, hogyha ukránbarát kormány lesz Magyarországon. Ezen dolgoznak - hívta fel a figyelmet.

Mi nem akarjuk, hogy bejöjjenek az unióba, ellenezzük az ukránok tagságát. A Tisza meg a DK be akarja őket engedni, ezért tudomásul kell vennünk, hogy az ukránok aktív szereplői lesznek a magyar kampánynak, mert elemi érdekük fűződik hozzá, hogy Magyarországon kormányváltás legyen. Ettől nem vagyok boldog, nem valami szép dolog, még ha érthető is, de hát majd megküzdünk ezzel is - fogalmazott.