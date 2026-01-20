RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: El a kezekkel a gazdáktól!

A miniszterelnök friss videójában Magyar Péter is megkapja a magáét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.20. 18:09
Módosítva: 2026.01.20. 18:10
Miközben Magyarország miniszterelnöke támogatásáról biztosította a gazdákat, addig azok számon kérték Magyar Pétert. „Mikor álltál ki a gazdák mellett? Soha nem láttunk!” – szembesítették a Tisza Párt elnökét. Többek közt ez látható és hallható az Orbán Viktor Facebook-oldalán megosztott videóban.

Orbán Viktor kijelentette: a gazdáknak száz százalékig igazuk van (Fotó: MW)

A gazdáknak száz százalékig van igazuk

– mondta Orbán Viktor. Kifejtette a MERCOSUR nevű csomagról, ami egy szabadkereskedelmi megállapodás lenne a latin-amerikai országokkal, ami ellehetetlenítené a gazdákat. Orbán Viktor leszögezte: „Magyarország azon országok közé tartozik, aki nem támogatja a MERCOSUR-t.”
