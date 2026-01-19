Teljes elmebaj: a Tisza Párt szakértője a biciklisávokat takarítaná először

Előbb a biciklisávokat és a járdákat kellene letakarítani, és csak utána az autós főutakat – ezt vetette fel közösségi oldalán a Tisza Párt delegáltja, Biczók Péter. A fővárosi külső bizottsági tag, a Tisza Párt fővárosi delegáltja, közösségi médiában több posztot is kitett az elméletéről. A politikus azon elmélkedett, hogy miért az autós főutak élveznek elsőbbséget hóeltakarításkor, és miért nem a járdák és a kerékpárutak tisztítása kezdődik először.

A biciklisávokat az autóutak előtt takarítaná el a Tisza Párt delegáltja Fotó: TumbaszHedi / Metropol

A gyaloglás és a kerékpározás fenntartása, valamint a közösségi közlekedés biztonságos elérése előbbre való, mint a gépjárművel való gyors közlekedés

– fogalmazott Biczók. Megtudtuk: 4-5 poszt is kikerült a témában, de azóta letörölte.

A kijelentés szakmai körökben komoly kritikát váltott ki. Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője a Metropolnak elmondta, mi a véleménye a felvetésről.

Meg kell mondanom őszintén: teljes szakmai hozzá nem értésről tanúskodnak ezek a posztok. Európában és a világ fejlett nagyvárosaiban alapvető szakmai gyakorlat, hogy hóhelyzet esetén először a fő- és tömegközlekedési útvonalakat takarítják. Ennek nagyon egyszerű oka van: hogy a mentők, tűzoltók, buszok, élelmiszer-szállítók közlekedni tudjanak

– hangsúlyozta a szakértő.

Almássy szerint a Tisza Párt delegáltjának gondolatmenete ráadásul nemcsak szakmailag hibás, hanem feleslegesen élezi a közlekedési módok közti ellentéteket is.

Ez a kommunikáció kizárólag arra alkalmas, hogy egymásnak ugrassza az autósokat, kerékpárosokat és gyalogosokat. Holott a város működése együttműködésen alapul

– mondta.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Biczók posztjaiban zavaros érvelés is megjelent, például amikor nemi alapon próbálta megközelíteni a közlekedési szokásokat.

Olyan állítások hangzottak el, hogy a hóeltakarítás gyakorlata szexista, mert többen autóznak férfiak, mint nők. Ez nemcsak szakmailag, hanem logikailag is értelmezhetetlen

– fogalmazott Almássy.

Biczók Péter állítása szerint külföldi, főként skandináv példák igazolják elképzelését. Almássy Kornél azonban ezt is cáfolta.

Megnéztem a bécsi és a stockholmi gyakorlatot is. Mindkét városban egyértelműen a fő közlekedési útvonalak élveznek elsőbbséget. A mellékutak, kerékpárutak csak ezt követően kerülnek sorra. A járdák takarítása pedig – ahogy Budapesten is – alapvetően az ingatlantulajdonosok felelőssége.

A javaslat, hogy a biciklisávokat takarítsák először, aránytévesztésről árulkodik

Tényleg azt gondolja bárki, hogy mínusz öt fokban, havas-jeges utakon tömegek fognak biciklivel közlekedni? Egy város alapműködését nem lehet erre alapozni

– tette hozzá.