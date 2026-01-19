Teljes elmebaj: a Tisza Párt szakértője a biciklisávokat takarítaná először
Előbb a biciklisávokat és a járdákat takarítaná hóhelyzetben, csak utána az autós főutakat a Tisza Párt delegáltja. A biciklisávokkal kezdődő hóeltakarítás Almássy Kornél várospolitikai szakértő szerint nonszensz, akár a főváros működését is megbénítaná.
Előbb a biciklisávokat és a járdákat kellene letakarítani, és csak utána az autós főutakat – ezt vetette fel közösségi oldalán a Tisza Párt delegáltja, Biczók Péter. A fővárosi külső bizottsági tag, a Tisza Párt fővárosi delegáltja, közösségi médiában több posztot is kitett az elméletéről. A politikus azon elmélkedett, hogy miért az autós főutak élveznek elsőbbséget hóeltakarításkor, és miért nem a járdák és a kerékpárutak tisztítása kezdődik először.
A gyaloglás és a kerékpározás fenntartása, valamint a közösségi közlekedés biztonságos elérése előbbre való, mint a gépjárművel való gyors közlekedés
– fogalmazott Biczók. Megtudtuk: 4-5 poszt is kikerült a témában, de azóta letörölte.
A kijelentés szakmai körökben komoly kritikát váltott ki. Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője a Metropolnak elmondta, mi a véleménye a felvetésről.
Meg kell mondanom őszintén: teljes szakmai hozzá nem értésről tanúskodnak ezek a posztok. Európában és a világ fejlett nagyvárosaiban alapvető szakmai gyakorlat, hogy hóhelyzet esetén először a fő- és tömegközlekedési útvonalakat takarítják. Ennek nagyon egyszerű oka van: hogy a mentők, tűzoltók, buszok, élelmiszer-szállítók közlekedni tudjanak
– hangsúlyozta a szakértő.
Almássy szerint a Tisza Párt delegáltjának gondolatmenete ráadásul nemcsak szakmailag hibás, hanem feleslegesen élezi a közlekedési módok közti ellentéteket is.
Ez a kommunikáció kizárólag arra alkalmas, hogy egymásnak ugrassza az autósokat, kerékpárosokat és gyalogosokat. Holott a város működése együttműködésen alapul
– mondta.
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Biczók posztjaiban zavaros érvelés is megjelent, például amikor nemi alapon próbálta megközelíteni a közlekedési szokásokat.
Olyan állítások hangzottak el, hogy a hóeltakarítás gyakorlata szexista, mert többen autóznak férfiak, mint nők. Ez nemcsak szakmailag, hanem logikailag is értelmezhetetlen
– fogalmazott Almássy.
Biczók Péter állítása szerint külföldi, főként skandináv példák igazolják elképzelését. Almássy Kornél azonban ezt is cáfolta.
Megnéztem a bécsi és a stockholmi gyakorlatot is. Mindkét városban egyértelműen a fő közlekedési útvonalak élveznek elsőbbséget. A mellékutak, kerékpárutak csak ezt követően kerülnek sorra. A járdák takarítása pedig – ahogy Budapesten is – alapvetően az ingatlantulajdonosok felelőssége.
A javaslat, hogy a biciklisávokat takarítsák először, aránytévesztésről árulkodik
Tényleg azt gondolja bárki, hogy mínusz öt fokban, havas-jeges utakon tömegek fognak biciklivel közlekedni? Egy város alapműködését nem lehet erre alapozni
– tette hozzá.
A szakértő szerint sokkal fontosabb kérdésekkel kellene foglalkozni, ha valóban javítani akarjuk a hóeltakarítás hatékonyságát.
Miért van az, hogy Bécsben egy havas időszakban 280 munkagép dolgozik egy 2800 kilométeres hálózaton, míg Budapesten nagyjából 100 gép jut egy közel 4000 kilométeres úthálózatra? Miért dolgozik Bécsben 1400 ember a hóeltakarításon, míg Budapesten körülbelül 500? Ezek lennének az érdemi kérdések
– mondta Almássy.
Mint fogalmazott: a főváros valóban nincs mindig a helyzet magaslatán hóhelyzet idején, de erre nem a közlekedési prioritások felborítása a megoldás.
A bicikliutak takarítása fontos, de akkor, amikor már biztosított a város alapvető működése. Az, hogy ezzel kezdjen a város, egyszerűen felelőtlen gondolat
