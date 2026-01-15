Hókáosz: lapátot ragadtak a budapestiek, önkéntesek és fideszes képviselők takarítják a várost

A hókáosz már több, mint egy hete tart Budapesten. Az elmúlt napok havas–jeges időjárása komoly kihívás elé állította Budapestet. Több kerületből is érkeztek panaszok a csúszós járdákra, az elmaradt takarításra és az életveszélyes közlekedési körülményekre. A helyzetre azonban nem csak a lakók, hanem több politikus is reagált: sokan közülük személyesen mentek ki a terepre segíteni.

Hókáosz: Radics Béla több hetedik kerületi járdát megtisztított Fotó: Radics Béla Facebook

Radics Béla fővárosi képviselő, országgyűlési képviselőjelölt az elmúlt napokban több VII. kerületi helyszínen is részt vett a hó és jég eltakarításában. Legutóbb Benedek Zsolt és Molnár Dominik helyi fideszes képviselőkkel együtt az Akácos udvar előtti szakaszon dolgoztak.



Radics Béla egyértelmű üzenetet is megfogalmazott az akció kapcsán:

Ahogy az Akácfa utcát kiszabadítottuk a jégpáncél alól, úgy fogjuk Erzsébetvárost is kiszabadítani a baloldal fogságából.

Videójában részletesen beszélt a helyzetről is:

Itt vagyunk az Akácos udvar előtt Erzsébetvárosban, amelyet nemrégiben a balos polgármester kiárusított a bulibáróknak. Úgy néz ki, hogy sem az erzsébetvárosi önkormányzat, mint tulajdonos, sem pedig a legújabb bérlők nem voltak képesek eltakarítani az Akácfa utcában a havat, ami jelen pillanatban életveszélyes.

Hozzátette: több lakossági panasz érkezett a kerületi csoportokban, ezért döntöttek úgy, hogy saját kezükbe veszik a dolgot:

Mi itt vagyunk, és ha más nem, akkor magad uram, fogd meg a lapátot, csináljuk meg.

A videón jól látszik: nem csupán friss hóról volt szó, hanem vastag, odafagyott jégrétegről, amit csak nagy nehézségek árán lehetett feltörni.

Benedek Zsolt szintén videóban számolt be az akcióról, kemény kritikát megfogalmazva az erzsébetvárosi vezetés felé:

Az idősek klubjából jégpálya lett. Niedermüllerék tokkal-vonóval átjátszották az Akácos udvart a bulibáróknak még ősszel. A csillagokat is lehazudták az égről, hogy ide milyen nagyszerű befektető érkezik. Na ez a befektető arra sem képes, hogy a milliárdos ingatlan előtt letakarítsa a havat és a jeget.

Szerinte a felelősség kettős:

Niedermüllerék meg szintén magasról tesznek a dologra. Az épület előtt egybefüggő jégpálya alakult ki. Amíg ők a meleg irodából okoskodnak, mi megragadtuk a lapát nyelét Radics Bélával és néhány erzsébetvárosival, és letisztítottuk a járdát.

Nem csak Erzsébetvárosban volt példa önkéntes takarításra. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője több helyszínen is személyesen segített. Legutóbb a Horváth-kertben dolgozott együtt több politikustársával.