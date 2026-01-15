Hókáosz: lapátot ragadtak a budapestiek, önkéntesek és fideszes képviselők takarítják a várost
Mivel sok helyen járhatatlanok maradtak a jeges járdák és utak, nem vártak tovább az önkormányzatokra: önkéntesek, civilek és fideszes politikusok is lapátot ragadtak, hogy biztonságossá tegyék a közlekedést. A hókáosz elhárításán Erzsébetvárostól Óbudán át egészen Újpalotáig számos helyszínen saját kezűleg takarították a havat és törték fel a jégpáncélt az önkéntesek.
A hókáosz már több, mint egy hete tart Budapesten. Az elmúlt napok havas–jeges időjárása komoly kihívás elé állította Budapestet. Több kerületből is érkeztek panaszok a csúszós járdákra, az elmaradt takarításra és az életveszélyes közlekedési körülményekre. A helyzetre azonban nem csak a lakók, hanem több politikus is reagált: sokan közülük személyesen mentek ki a terepre segíteni.
Radics Béla fővárosi képviselő, országgyűlési képviselőjelölt az elmúlt napokban több VII. kerületi helyszínen is részt vett a hó és jég eltakarításában. Legutóbb Benedek Zsolt és Molnár Dominik helyi fideszes képviselőkkel együtt az Akácos udvar előtti szakaszon dolgoztak.
Radics Béla egyértelmű üzenetet is megfogalmazott az akció kapcsán:
Ahogy az Akácfa utcát kiszabadítottuk a jégpáncél alól, úgy fogjuk Erzsébetvárost is kiszabadítani a baloldal fogságából.
Videójában részletesen beszélt a helyzetről is:
Itt vagyunk az Akácos udvar előtt Erzsébetvárosban, amelyet nemrégiben a balos polgármester kiárusított a bulibáróknak. Úgy néz ki, hogy sem az erzsébetvárosi önkormányzat, mint tulajdonos, sem pedig a legújabb bérlők nem voltak képesek eltakarítani az Akácfa utcában a havat, ami jelen pillanatban életveszélyes.
Hozzátette: több lakossági panasz érkezett a kerületi csoportokban, ezért döntöttek úgy, hogy saját kezükbe veszik a dolgot:
Mi itt vagyunk, és ha más nem, akkor magad uram, fogd meg a lapátot, csináljuk meg.
A videón jól látszik: nem csupán friss hóról volt szó, hanem vastag, odafagyott jégrétegről, amit csak nagy nehézségek árán lehetett feltörni.
Benedek Zsolt szintén videóban számolt be az akcióról, kemény kritikát megfogalmazva az erzsébetvárosi vezetés felé:
Az idősek klubjából jégpálya lett. Niedermüllerék tokkal-vonóval átjátszották az Akácos udvart a bulibáróknak még ősszel. A csillagokat is lehazudták az égről, hogy ide milyen nagyszerű befektető érkezik. Na ez a befektető arra sem képes, hogy a milliárdos ingatlan előtt letakarítsa a havat és a jeget.
Szerinte a felelősség kettős:
Niedermüllerék meg szintén magasról tesznek a dologra. Az épület előtt egybefüggő jégpálya alakult ki. Amíg ők a meleg irodából okoskodnak, mi megragadtuk a lapát nyelét Radics Bélával és néhány erzsébetvárosival, és letisztítottuk a járdát.
Nem csak Erzsébetvárosban volt példa önkéntes takarításra. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője több helyszínen is személyesen segített. Legutóbb a Horváth-kertben dolgozott együtt több politikustársával.
Beszámolójában így fogalmazott:
Fazekas Csillával, az I. kerület polgármesterével, Böröcz Lászlóval, valamint képviselőtársammal, Gulyás Gergely Kristóffal segítettünk egy kicsit feltörni a jeget, és biztonságosabbá tenni a közlekedést a budapestiek számára
Fazekas Csilla, az I. kerület alpolgármestere szintén hangsúlyozta: az átvett közterületek karbantartása felelősség.
A fővárostól nemrég átvett Horváth-kertben ma is dolgoztunk: a jeges, balesetveszélyes felületeket eltakarítottuk, hogy a park továbbra is biztonságos és használható legyen. Január 1-je óta az önkormányzat felel a területért – ez nem kiváltság, hanem napi munka.
Emlékeztetett arra is, hogy a házak előtti járdák takarítása továbbra is a tulajdonosok feladata, és az I. kerületben ehhez még segítséget is biztosítanak: az ott élők ingyen juthatnak zeolithoz a Budavár Városüzemeltetési Kft. telephelyén.
Kozma János, óbudai fideszes képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmaradt hóeltakarítás hosszú távon súlyos következményekkel jár:
Amikor a friss havat nem tolják le időben, néhány óra alatt letapad, összejárják, ráfagy az útra és kész is a jégpáncél. Ilyenkor már hiába a lapát, marad a só és az óvatos lépdelés. Ez nemcsak bosszantó, hanem veszélyes is.
Szerinte mindez megelőzhető lenne:
A legszomorúbb, hogy időben elvégzett takarítással nem kellene ész nélkül szórni, nem menne tönkre az útburkolat, és nem kellene attól félni, hogy valaki eltöri a kezét-lábát.
Kozma János és Gyepes Ádám több helyszínen is lapátoltak, a Csobánka teret például éjszaka takarították.
Most éjjel is itt vagyunk a terepen, mert sok helyen csúszósak az utak, járdák, lépcsők. Nem lehet arra várni, hogy majd más megcsinálja.
Gyepes Ádám legutóbb páldául egy olyan járda szakaszt takarított le, ahol gyakran járnak gyerekek.
Újpalotán Németh Balázs, a Fidesz 13. választókerületi jelöltje is havat lapátolt.
Már megint Karácsony Gergely helyett dolgoztunk Újpalotán!
– mondta munka közben.
Szerinte a segítség nem kampányfogás:
Hallom, hogy vannak, akik szerint ez csak PR, egy kép erejéig szól. De tévednek! Mi nem akkor dolgozunk, amikor könnyű, hanem akkor, amikor szükség van rá.
Azt is hangsúlyozta, hogy nemcsak közterületeken, hanem időseknek is segített a körzetében, és a havazás óta folyamatosan kint vannak.
A lájkkirályok a múlt héten lapátoltak. Mi most is az utcán vagyunk! Munka, munka, munka!
A hókáosz felszámolásába a diákok is részt vettek
A segítségnyújtás azonban nem csak politikusoktól érkezett. Egy olvasónk arról számolt be, hogy a templom környékén a papok takarították el a járdát és a buszmegállót.
Egy másik lakó így buzdította környezetét egy posztban:
1 lapát, 1 ember, 40 perc… Panaszkodás helyett menj ki mozogni, és mindenki boldogabb lesz!
Többen írták azt is, hogy szomszédok segítettek idős embereknek eltakarítani a havat a kapu előtt. Bár sok helyen példamutató volt az összefogás, a legtöbb panasz továbbra is a kerületi utakra és közterületekre érkezik, ahol sok helyen napokig megmaradt a jégpáncél.
Több helyről is érkeztek beszámolók arról, hogy civil önkéntesek, köztük középiskolás és egyetemista diákok is segítettek eltakarítani a havat és feltörni a jeget, sokszor teljesen önszerveződő módon.
Egy budapesti tanár arról számolt be a közösségi médiában, hogy tanítványai iskola után lapátot fogtak, és a környékbeli buszmegállókat, járdaszakaszokat tisztították meg:
Nem kérte őket senki, egyszerűen látták, hogy veszélyes, és nem akarták, hogy az idősek elessenek. Volt, aki saját lapátot hozott otthonról.
