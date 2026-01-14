Jégmezővé vált Erzsébetváros: korcsolyázni lehet a Madách térnél!

Miközben országszerte jól vizsgáztak a hókotrók, Budapesten ellehetetlenítette a közlekedést a havazás. A baloldali városvezetés megbukott a hóvizsgán: másfél hete hókáoszban bukdácsolnak az emberek. Belső-Erzsébetvárosban az eltakarítatlan hóra esett az ónos eső. A helyiek szerint csak humorral lehet elviselni a szürreális állapotokat. Ki a Madách tér környékére belép, hagyjon fel minden reménnyel! Egy fiatal férfi inkább korcsolyacipőt húzott… Hiszen lassan arrafelé már máshogy nem lehet közlekedni.

A budapesti városvezetés képtelen úrrá lenni a hókáoszon / Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

Eluralkodott a hókáosz a bulinegyedben

A havazás rendesen kifogott Niedermüller Péteren, Erzsébetváros polgármesterén és baloldali társain. Bár szerdára lassult az országos havazás, az ónos eső is elmúlt, a jégpáncél és a hórengeteg nem tűnt el. Ahogy az Örs vezér téren, úgy sajnos a bulinegyedben sem jobb a helyzet:

járhatatlanok a járdák,

latyakos, eltakarítatlan hótenger a betonon,

a hó 15-20 centiméteres a biciklisávokban,

Niedermüller inkább bezárta a helyi parkokat, mintsem takaríttassa,

és ez még semmi!

Jégpáncél borítja a szűkebb sétálóutcákat, a forgalmas utakon sem sokkal jobb a helyzet. Sz. György évtizedek óta, születésétől él Erzsébetvárosban, de a fennálló helyzet még őt is meglepte. Szerinte életveszélyes, ami a kerületben zajlik.

„A hóhelyzet beköszönte óta Belső-Erzsébetvárosban egyetlen mellékutca sem volt letakarítva. Az első hóesés után, a második napon az útkereszteződések jó részén jégpálya alakult ki.

Nem tudom, hogy hány baleset történhetett, de nyilván jó pár koccanásos bekövetkezett. Azt megbecsülni sem tudom, hogy hány járókelő esett el, ne adj’ Isten, törte el valamijét…

- mondta a Metropolnak. - Az elmúlt másfél hétben, amióta ez a helyzet van, minden lakossági reakció arról árulkodik, hogy az útfelületek nem voltak letakarítva semmiféle módon.”

György maga is veszélybe került nemrég a jégmező miatt, amikor a Kertész-Wesselényi utca sarkán közlekedett az autójával.

„Majdnem belecsúsztam a járművemmel az előttem lévő autóba. Az volt a szerencse, hogy félre tudtam csúszni a kocsival, mert pont volt egy szabad hely, ahova befért az autóm ahelyett, hogy az előttem állóba ütköztem volna” – idézte fel.