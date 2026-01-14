Jégmezővé vált Erzsébetváros: korcsolyázni lehet a Madách térnél!
A hó és a jég az úr Belső-Erzsébetvárosban. Jégmező a kis utcákban, hókáosz a forgalmas szakaszokon. Autóval és gyalog is életveszélyesek a sétálóutcák, ám van, aki próbálja a jó oldalát nézni a jégmezőnek. A Madách téren egy férfi korcsolyacipőt húzott és úgy közlekedett.
Miközben országszerte jól vizsgáztak a hókotrók, Budapesten ellehetetlenítette a közlekedést a havazás. A baloldali városvezetés megbukott a hóvizsgán: másfél hete hókáoszban bukdácsolnak az emberek. Belső-Erzsébetvárosban az eltakarítatlan hóra esett az ónos eső. A helyiek szerint csak humorral lehet elviselni a szürreális állapotokat. Ki a Madách tér környékére belép, hagyjon fel minden reménnyel! Egy fiatal férfi inkább korcsolyacipőt húzott… Hiszen lassan arrafelé már máshogy nem lehet közlekedni.
Eluralkodott a hókáosz a bulinegyedben
A havazás rendesen kifogott Niedermüller Péteren, Erzsébetváros polgármesterén és baloldali társain. Bár szerdára lassult az országos havazás, az ónos eső is elmúlt, a jégpáncél és a hórengeteg nem tűnt el. Ahogy az Örs vezér téren, úgy sajnos a bulinegyedben sem jobb a helyzet:
- járhatatlanok a járdák,
- latyakos, eltakarítatlan hótenger a betonon,
- a hó 15-20 centiméteres a biciklisávokban,
- Niedermüller inkább bezárta a helyi parkokat, mintsem takaríttassa,
és ez még semmi!
Jégpáncél borítja a szűkebb sétálóutcákat, a forgalmas utakon sem sokkal jobb a helyzet. Sz. György évtizedek óta, születésétől él Erzsébetvárosban, de a fennálló helyzet még őt is meglepte. Szerinte életveszélyes, ami a kerületben zajlik.
„A hóhelyzet beköszönte óta Belső-Erzsébetvárosban egyetlen mellékutca sem volt letakarítva. Az első hóesés után, a második napon az útkereszteződések jó részén jégpálya alakult ki.
Nem tudom, hogy hány baleset történhetett, de nyilván jó pár koccanásos bekövetkezett. Azt megbecsülni sem tudom, hogy hány járókelő esett el, ne adj’ Isten, törte el valamijét…
- mondta a Metropolnak. - Az elmúlt másfél hétben, amióta ez a helyzet van, minden lakossági reakció arról árulkodik, hogy az útfelületek nem voltak letakarítva semmiféle módon.”
György maga is veszélybe került nemrég a jégmező miatt, amikor a Kertész-Wesselényi utca sarkán közlekedett az autójával.
„Majdnem belecsúsztam a járművemmel az előttem lévő autóba. Az volt a szerencse, hogy félre tudtam csúszni a kocsival, mert pont volt egy szabad hely, ahova befért az autóm ahelyett, hogy az előttem állóba ütköztem volna” – idézte fel.
Legutóbb a Dob-Izabella utca sarkán járt, ahol még rémisztőbb kép fogadta.
A Dob utca antarktiszi élményeket nyújt az ott autózóknak, az Izabella utca egy picit meg van tisztítva a hótól. A közlekedés feltételei finoman szólva sem biztosítottak
– mutatott rá.
Korcsolyázni lehet az utcákon
Aki bizonyítékra vágyik, nem kell messzire menjen: a Madách tér környéke jégpálya! A havazás kezdete óta küzdelem végigjutni a Madách tér és a Madách Imre utca felől, ugyanis arrafelé legalább 1,5 centis jégpáncél borítja az utat.
A Madách Imre utcán ingyen jégpálya jött létre…
Mutatjuk a fotót!
Sz. Tünde január 13-án, kedd hajnalban épp a Madách Imre úton járt, amikor szokatlan kép fogadta: egy fiatal férfi korcsolyázott a befagyott betonon! Igen… „Hajnal 4 óra körül jártam arra. Nem lepett meg annyira, hiszen az első havazás óta ilyen jégpáncél az út. Sétálóutcát csináltak belőle, már múlt héten (január első hete, a szerk.) mondtam a férjemnek, hogy a helyi műjégpálya tulajdonosa sírva könyöröghet a receptért” – mesélte Tünde, aki azonnal felvette videóra a szokatlan életképet és megosztotta az egyik helyi Facebook-csoportban.
Én is láttam a videót a korcsolyázóról. Ez teljesen abszurd! Egy járókelőknek és gépkocsiknak fenntartott területen valaki simán tud korcsolyázni Budapestnek a szívében, ami ugye nem kijelölt korcsolyapálya
– fűzte hozzá György.
Mutatjuk a videót!
Niedermüller Péterék láthatóan képtelenek úrrá lenni az időjárás okozta helyzeten. A Madách téri állapotokat Molnár Dominik, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője sem hagyta szó nélkül a közösségi oldalán: „Jégre taszít és ott hagy. Ez történt Erzsébetvárossal. Magára hagyott lakók, magára hagyott közterek. Ha bárkinek kérdése van még Niedermüller Péter polgármester alkalmatlanságáról, a válasz a Madách téren van” – írta a kerületi politikus.
A politikus videóját itt nézheted meg:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre