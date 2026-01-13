Hókáosz Erzsébetvárosban: Niedermüller inkább bezárta a parkokat, minthogy megoldja a problémát
Miközben Budapest több kerületében önkéntesek is részt vettek a munkában, lapátolták a havat, Erzsébetvárosban egészen sajátos megoldással reagált a polgármester: lezárta a parkokat. A hókáosz maradt, a kerülőutak hosszabbak lettek, a felelőség pedig elkenve.
A főváros több pontja továbbra is latyakos, sokszor még a főutak is járhatatlanok, csúszósak a mellékutcák a járdák pedig egyenesen életveszélyesek, sok helyen összefüggő jégpáncél alakult ki. A hetedik kerület polgármestere különös megoldással rövidítette le a feladatlistát. A kerületében kialakult hókáoszt úgy oldotta meg, hogy bizonyos részeket egész egyszerűen lezáratott.
Természetes, hogy ilyenkor létezik prioritási sorrend: először a hidak, a fő közlekedési útvonalak, az autópálya-bevezetők és csak utána következnek a mellékutcák. Csakhogy a valóság ennél árnyaltabb: még a Nagykörúton is sok helyen megmaradt a jég és a latyak.
A különbség ott vált igazán látványossá, ahol volt szándék és felelősségvállalás. Mint arról a Metropol is beszámolt, több fideszes képviselő személyesen ragadott lapátot és buszmegállókat, lépcsőket, forgalmas csomópontokat tettek biztonságossá.
Volt ahol önkéntesek léptek a helyi önkormányzatok helyére: volt, ahol civilek takarítottak el közutakat, másutt pedig kerületi cégek segítettek be a munkába. Kőbányán például egy önkormányzati kötődésű cég is részt vett a hótakarításban.
A hókáosz Erzsébetvárosban is eluralkodott
És van Erzsébetváros a maga sajátos megoldásával. A hetedik kerületben a hét elején is több utca úgy festett, mintha aznap éjjel esett volna le a hó. Hétfőn reggel például a Dob utca és a Rózsa utca burkolata lefagyott, csúszós, balesetveszélyes volt. A helyzet azért is különösen problémás, mert a jogszabályok szerint a helyi közterületeket az önkormányzat feladata lenne takarítani.
Niedermüller Péter polgármester azonban nem a munkaerő bővítése, nem rendkívüli intézkedések, nem önkéntes programok szervezése mellett döntött. Ehelyett: lezárta a parkokat.
A döntés értelmében az erzsébetvárosi parkokba nem lehet bemenni, nem lehet áthaladni rajtuk, nem lehet rövidíteni az utat. Ez a lépés különösen az időseknek, a nehezebben mozgóknak, a kisgyerekkel közlekedőknek okoz komoly nehézséget, főleg akkor, amikor a járdák állapota sok helyen továbbra is kifogásolható.
A polgármester hivatalos indoklása szerint a lezárás oka a balesetveszély és az, hogy a munkatársak kapacitását a fontosabb helyszínekre kell összpontosítani. Ez első hallásra akár felelős döntésnek is tűnhetne. A probléma csak az, hogy a gyakorlatban ettől nem lett biztonságosabb a közlekedés, csak bonyolultabb.
Más kerületekben létezett kreatívabb megoldás is. Volt, ahol vásárlási utalványt kaptak azok, akik beszálltak a hóeltakarításba. Máshol korcsolyajeggyel ösztönözték a segíteni akarókat. Ezek az intézkedések nemcsak a problémát enyhítették, hanem közösséget is építettek.
Erzsébetvárosban ezzel szemben a megoldás ennyi volt: bezárni, lezárni, elkeríteni. Mintha attól, hogy valamit nem lehet használni, maga a probléma megszűnne. A hó nem tűnt el. A jég nem olvadt fel. A járdák nem lettek biztonságosabbak. Csak a felelősség lett elegánsan eltolva.
