RETRO RÁDIÓ

Hókáosz Erzsébetvárosban: Niedermüller inkább bezárta a parkokat, minthogy megoldja a problémát

Miközben Budapest több kerületében önkéntesek is részt vettek a munkában, lapátolták a havat, Erzsébetvárosban egészen sajátos megoldással reagált a polgármester: lezárta a parkokat. A hókáosz maradt, a kerülőutak hosszabbak lettek, a felelőség pedig elkenve.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.13. 05:00
Budapest Erzsébetváros Niedermüller park

A főváros több pontja továbbra is latyakos, sokszor még a főutak is járhatatlanok, csúszósak a mellékutcák a járdák pedig egyenesen életveszélyesek, sok helyen összefüggő jégpáncél alakult ki. A hetedik kerület polgármestere különös megoldással rövidítette le a feladatlistát. A kerületében kialakult hókáoszt úgy oldotta meg, hogy bizonyos részeket egész egyszerűen lezáratott.

hókáosz
Hókáosz Erzsébetvárosban: bezárták a parkokat Fotó: Metropol

Természetes, hogy ilyenkor létezik prioritási sorrend: először a hidak, a fő közlekedési útvonalak, az autópálya-bevezetők és csak utána következnek a mellékutcák. Csakhogy a valóság ennél árnyaltabb: még a Nagykörúton is sok helyen megmaradt a jég és a latyak. 

A különbség ott vált igazán látványossá, ahol volt szándék és felelősségvállalás. Mint arról a Metropol is beszámolt, több fideszes képviselő személyesen ragadott lapátot és buszmegállókat, lépcsőket, forgalmas csomópontokat tettek biztonságossá.

 A hetedik kerületi parkokon átsétálni sem szabad Fotó: metropol

Volt ahol önkéntesek léptek a helyi önkormányzatok helyére: volt, ahol civilek takarítottak el közutakat, másutt pedig kerületi cégek segítettek be a munkába. Kőbányán például egy önkormányzati kötődésű cég is részt vett a hótakarításban. 

A hókáosz Erzsébetvárosban is eluralkodott

És van Erzsébetváros a maga sajátos megoldásával. A hetedik kerületben a hét elején is több utca úgy festett, mintha aznap éjjel esett volna le a hó. Hétfőn reggel például a Dob utca és a Rózsa utca burkolata lefagyott, csúszós, balesetveszélyes volt. A helyzet azért is különösen problémás, mert a jogszabályok szerint a helyi közterületeket az önkormányzat feladata lenne takarítani. 

Niedermüller Péter polgármester azonban nem a munkaerő bővítése, nem rendkívüli intézkedések, nem önkéntes programok szervezése mellett döntött. Ehelyett: lezárta a parkokat.

A döntés értelmében az erzsébetvárosi parkokba nem lehet bemenni, nem lehet áthaladni rajtuk, nem lehet rövidíteni az utat. Ez a lépés különösen az időseknek, a nehezebben mozgóknak, a kisgyerekkel közlekedőknek okoz komoly nehézséget, főleg akkor, amikor a járdák állapota sok helyen továbbra is kifogásolható.

A parkok egyáltalán nincsenek takarítva most  Erzsébetvárosban Fotó: metropol

A polgármester hivatalos indoklása szerint a lezárás oka a balesetveszély és az, hogy a munkatársak kapacitását a fontosabb helyszínekre kell összpontosítani. Ez első hallásra akár felelős döntésnek is tűnhetne. A probléma csak az, hogy a gyakorlatban ettől nem lett biztonságosabb a közlekedés, csak bonyolultabb.

Más kerületekben létezett kreatívabb megoldás is. Volt, ahol vásárlási utalványt kaptak azok, akik beszálltak a hóeltakarításba. Máshol korcsolyajeggyel ösztönözték a segíteni akarókat. Ezek az intézkedések nemcsak a problémát enyhítették, hanem közösséget is építettek. 

Erzsébetvárosban ezzel szemben a megoldás ennyi volt: bezárni, lezárni, elkeríteni. Mintha attól, hogy valamit nem lehet használni, maga a probléma megszűnne. A hó nem tűnt el. A jég nem olvadt fel. A járdák nem lettek biztonságosabbak. Csak a felelősség lett elegánsan eltolva.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu