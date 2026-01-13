Hókáosz Erzsébetvárosban: Niedermüller inkább bezárta a parkokat, minthogy megoldja a problémát

A főváros több pontja továbbra is latyakos, sokszor még a főutak is járhatatlanok, csúszósak a mellékutcák a járdák pedig egyenesen életveszélyesek, sok helyen összefüggő jégpáncél alakult ki. A hetedik kerület polgármestere különös megoldással rövidítette le a feladatlistát. A kerületében kialakult hókáoszt úgy oldotta meg, hogy bizonyos részeket egész egyszerűen lezáratott.

Hókáosz Erzsébetvárosban: bezárták a parkokat Fotó: Metropol

Természetes, hogy ilyenkor létezik prioritási sorrend: először a hidak, a fő közlekedési útvonalak, az autópálya-bevezetők és csak utána következnek a mellékutcák. Csakhogy a valóság ennél árnyaltabb: még a Nagykörúton is sok helyen megmaradt a jég és a latyak.

A különbség ott vált igazán látványossá, ahol volt szándék és felelősségvállalás. Mint arról a Metropol is beszámolt, több fideszes képviselő személyesen ragadott lapátot és buszmegállókat, lépcsőket, forgalmas csomópontokat tettek biztonságossá.

A hetedik kerületi parkokon átsétálni sem szabad Fotó: metropol

Volt ahol önkéntesek léptek a helyi önkormányzatok helyére: volt, ahol civilek takarítottak el közutakat, másutt pedig kerületi cégek segítettek be a munkába. Kőbányán például egy önkormányzati kötődésű cég is részt vett a hótakarításban.

A hókáosz Erzsébetvárosban is eluralkodott

És van Erzsébetváros a maga sajátos megoldásával. A hetedik kerületben a hét elején is több utca úgy festett, mintha aznap éjjel esett volna le a hó. Hétfőn reggel például a Dob utca és a Rózsa utca burkolata lefagyott, csúszós, balesetveszélyes volt. A helyzet azért is különösen problémás, mert a jogszabályok szerint a helyi közterületeket az önkormányzat feladata lenne takarítani.

Niedermüller Péter polgármester azonban nem a munkaerő bővítése, nem rendkívüli intézkedések, nem önkéntes programok szervezése mellett döntött. Ehelyett: lezárta a parkokat.

A döntés értelmében az erzsébetvárosi parkokba nem lehet bemenni, nem lehet áthaladni rajtuk, nem lehet rövidíteni az utat. Ez a lépés különösen az időseknek, a nehezebben mozgóknak, a kisgyerekkel közlekedőknek okoz komoly nehézséget, főleg akkor, amikor a járdák állapota sok helyen továbbra is kifogásolható.