Szentkirályi Alexandra lapátot ragadott és maga kezdte eltakarítani a havat - Videó

Nem tudta tétlenül nézni. Szentkirályi Alexandra így lépett fel a fővárosban kialakult káosz ellen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.07. 13:13
fidesz szentkirályi alexandra karácsony gergely

Szentkirályi Alexandra nem először bizonyítja már, hogy rá igenis számíthatnak a fővárosiak. Ha kell a legnagyobb forróságban kezdi pusztítani a gazt, ha pedig arra van szükség akkor a legzordabb időben megy ki és ragad hólapátot. 

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra nem tétlenkedett / Fotó: Facebook

A Fidesz Budapesti jelöltje korábban már szóvá tette, hogy tarthatatlan a helyzet, ami kialakult Budapesten a havazás miatt. Ugyanis miközben az ország minden pontján valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán. Addig Karácsony Gergelyék nem tesznek semmit a kialakult káosz ellen. 

Szentkirályi Alexandra azonban nem képes a tétlenségre. Hólapátot ragadott és maga ment ki egy villamos megállóba, hogy megtisztítsa a járdafelületet az oda fagyott hótól. 

Karácsony Gergely munka helyett ismét csak másra mutogat! A főpolgármester hólapát helyett mára is a billentyűzetet választotta. Miközben mások fáradhatatlanul segítenek, ő a kényelmes irodából szövegel, pedig lenne mit tenni. Az utak veszélyesek, a járdák járhatatlanok, a megállók csúszósak, a villamosok fennakadnak. Itt volna az ideje végre nekiállni dolgozni! Munkára fel, főpolgármester úr! 

- mondta Szentkirályi Alexandra. 

Szentkirályi Alexandra fellépett a fővárosban kialakult káosz ellen

