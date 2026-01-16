Hókáosz: 10 nap után sincs eltakarítva sok helyen a hó

A hókáosz már 10 napja tart a fővárosban. Miközben már napok óta nem esik a hó, Budapesten még mindig balesetveszélyes járdák, elérhetetlen sok buszmegálló és járhatatlan közterületek nehezítik a közlekedést. Wintermantel Zsolt, a BP Műhely vezető szakértője szerint nem a havazás volt rendkívüli – hanem a főváros felkészületlensége. A Metropolnak adott interjújában kemény kritikát fogalmazott meg a városvezetés működéséről, és konkrét megoldásokat is felvázolt.

A hókáosz már 10 napja tart Budapesten Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

Wintermantel szerint a közvélemény gyakran nincs tisztában azzal, pontosan kinek mi a feladata hóhelyzetben, pedig a szabályozás egyértelmű.

A főváros közigazgatási területén az utak síkosságmentesítése a főváros feladata, függetlenül attól, hogy fővárosi vagy kerületi tulajdonú útról beszélünk. A parkok, terek esetében a tulajdonos, járdáknál az érintett ingatlan tulajdonosa felelős, legyen az társasház, családi ház, vagy intézmény

– magyarázta.

A busz- és villamosmegállók takarítása pedig a BKV feladata lenne, mégis rengeteg helyen napokig lehetetlen volt biztonságosan le és felszállni.

Nagyon sok megállónál most sincs eltakarítva a hó Fotó: Metropol

Több mint egy héttel a havazás elállása után is vannak olyan buszmegállók, ahol nem lehet normálisan felszállni vagy leszállni. Ez egészen egyszerűen megengedhetetlen, különösen akkor, ha a főpolgármester arra kéri a budapestieket, hogy lehetőség szerint ne autóval, hanem közösségi közlekedéssel menjenek

A megállók csúszósak a lefagyott ónos eső miatt Fotó: Kovács Dávid / Metropol

A szakértő szerint nem elfogadható érv az sem, hogy „ritkán esik hó”.

Több mint tíz éve nem volt jelentősebb havazás, úgy gondolom, a vezetés egyszerűen tapasztalatlan volt, a géppark és a személyi állomány is kevés

Elmagyarázta: való igaz, ha csak tízévente esik komolyabb hó, akkor joggal merülhet fel az, hogy nem érdemes egész évben fenntartani egy hatalmas hóeltakarító gépparkot. Ez azonban nem mentség arra, hogy ne legyen előre kidolgozott megoldás. Számos olyan teherautó és jármű létezik, amelyik fél óra alatt hókotróvá alakítható, és az év 340 másik napján más feladatot lát el. Ezeket ilyenkor azonnal szolgálatba lehetne állítani, a főváros vezetése azonban nem gondolkodik ilyen megoldásban.