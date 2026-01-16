Hókáosz: 10 nap után sincs eltakarítva sok helyen a hó
Wintermantel Zsolt szerint Budapest vezetése nem volt felkészülve és a helyzet kezelésében súlyos szervezési hiányosságok is mutatkoztak. A hókáosz azért alakult ki a BP Műhely vezető szakértője szerint, mert a főváros vezetése nemcsak hogy nem szervezte meg, de még szándék sem volt meg rá, hogy megfelelően kezeljék a kialakult káoszt.
A hókáosz már 10 napja tart a fővárosban. Miközben már napok óta nem esik a hó, Budapesten még mindig balesetveszélyes járdák, elérhetetlen sok buszmegálló és járhatatlan közterületek nehezítik a közlekedést. Wintermantel Zsolt, a BP Műhely vezető szakértője szerint nem a havazás volt rendkívüli – hanem a főváros felkészületlensége. A Metropolnak adott interjújában kemény kritikát fogalmazott meg a városvezetés működéséről, és konkrét megoldásokat is felvázolt.
Wintermantel szerint a közvélemény gyakran nincs tisztában azzal, pontosan kinek mi a feladata hóhelyzetben, pedig a szabályozás egyértelmű.
A főváros közigazgatási területén az utak síkosságmentesítése a főváros feladata, függetlenül attól, hogy fővárosi vagy kerületi tulajdonú útról beszélünk. A parkok, terek esetében a tulajdonos, járdáknál az érintett ingatlan tulajdonosa felelős, legyen az társasház, családi ház, vagy intézmény
– magyarázta.
A busz- és villamosmegállók takarítása pedig a BKV feladata lenne, mégis rengeteg helyen napokig lehetetlen volt biztonságosan le és felszállni.
Több mint egy héttel a havazás elállása után is vannak olyan buszmegállók, ahol nem lehet normálisan felszállni vagy leszállni. Ez egészen egyszerűen megengedhetetlen, különösen akkor, ha a főpolgármester arra kéri a budapestieket, hogy lehetőség szerint ne autóval, hanem közösségi közlekedéssel menjenek
A szakértő szerint nem elfogadható érv az sem, hogy „ritkán esik hó”.
Több mint tíz éve nem volt jelentősebb havazás, úgy gondolom, a vezetés egyszerűen tapasztalatlan volt, a géppark és a személyi állomány is kevés
Elmagyarázta: való igaz, ha csak tízévente esik komolyabb hó, akkor joggal merülhet fel az, hogy nem érdemes egész évben fenntartani egy hatalmas hóeltakarító gépparkot. Ez azonban nem mentség arra, hogy ne legyen előre kidolgozott megoldás. Számos olyan teherautó és jármű létezik, amelyik fél óra alatt hókotróvá alakítható, és az év 340 másik napján más feladatot lát el. Ezeket ilyenkor azonnal szolgálatba lehetne állítani, a főváros vezetése azonban nem gondolkodik ilyen megoldásban.
A probléma azonban nemcsak technikai, hanem szervezési is.
Régen volt rendkívüli hómunkás toborzás. Most ilyet egyáltalán nem láttunk. De nem csak külső emberekkel lehetett volna megoldani. A fővárosnál több mint 30 ezer ember dolgozik. Ebből 1000–1500 fő simán mozgósítható lenne rendkívüli munkavégzésre, megfelelő szervezéssel, akarattal.
Tehát megoldások lennének, csak épp nem élnek velük. Egy másik megoldás, ami több városban működik és bevált gyakorlat például vállalkozókkal szerződni készenléti rendszerben.
Sok önkormányzat leszerződik olyan vállalkozókkal, akiknek a teherautói hókotróvá alakíthatók. Ha nincs hó, nem kell fizetni, ha van hó, azonnal bevethetők. Erről a megoldásról főváros teljesen megfeledkezett.
Wintermantel hangsúlyozza: az első 24 órában természetes, hogy nem tökéletes minden. De ami utána történt, az már más kategória.
Az elfogadható, hogy egy nap alatt nem lehet mindent letakarítani. De az, hogy tíz nappal a havazás ellássa után is vannak takarítatlan közterületek, parkok, megállók, az vérlázító.
A szakértő szerint a főpolgármester inkább kommunikációs szinten kezelte a problémát.
Nekem személyes véleményem, hogy arra játszott, hogy úgysem esik sok hó, majd elolvad. Készült pár gyors fotó, Facebook-poszt, hogy minden rendben – de a budapestiek pontosan látják, hogy nincs.
Miközben a városvezetés tétlen maradt, civilek, önkéntesek és politikusok lapátot ragadtak.
Papokat, civileket, fideszes képviselőket láttunk buszmegállót takarítani. Én magam is lapátoltam a körzetemben egy buszmegállót takarítottunk meg. Ez szép dolog, de nem lenne szabad, hogy tíz nappal a havazás után még mindig civilek végezzék el a főváros munkáját.
Wintermantel szerint krízishelyzetben a főpolgármesternek operatív törzset kellett volna felállítania.
Ahogy országos szinten is működik operatív törzs rendkívüli helyzetben, úgy Budapesten is erre lett volna szükség. A cégek vezetői, intézmények képviselői összeülnek, és megszervezik a munkát. Ez nem történt meg.
Tehát Wintermantel szerint a hóhelyzet megfelelő kezelése sokkal inkább szervezési kérdés, nem a pénzhiány miatt alakult ki ez a helyzet.
A szakértő szerint különösen visszás a helyzet annak fényében, hogy komoly jutalmakat kaptak egyes városi cégek vezetői, akikhez ezzel a feladatok tartoznak.
Ha csak a több tízmilliós vezetői jutalmakat nézzük, abból rengeteg hómunkást lehetett volna tisztességesen megfizetni néhány napra. Nem pénzhiányról, hanem szándékhiányról beszélünk.
- magyarázza a szakértő.
A hókáosz nem csak a közlekedésre volt hatással:
A szakértő kitért arra is, hogy a hókáosz nem csak a közlekedést érintette, hanem hatással volt más közszolgáltatásokra is, mint például a szemétszállítás. Példaként említette a 12 kerületet is, ahol Kovács Gergely polgármester egy posztban viccet csinált a szemétszállítás problémájából.
Szánalmas, amit csinál, mert ő egyébként polgármester és egyben fővárosi képviselő is, tehát tudnia kellene, hogy egyébként azért nem mentek be oda kukásautók, mert nem tudtak bemenni.
- magyarázta.
Megemlítette Mártha Imre visszás szerepét is: a MOHU Budapest igazgatóságának a tagjaként elmondta, hogy azért nem tudnak bemenni a kukás autók, mert nincs eltakarítva az út. Az út eltakarítása pedig a Budapest Közművek dolga, aminek ő a vezetője.
A Bp Műhely szakértője összegezte a hóhelyzet kezelésének fővárosi problémáját:
Az első nap káosza érthető. De ami utána történt – az már azt mutatja, hogy nemcsak képesség, hanem akarat sem volt a probléma kezelésére.
A budapesti hókáosz kezelésének problémái:
- felkészületlen városvezetés
- elérhetetlen buszmegállók
- járhatatlan utak
- akadozó szemétszállítás
- önkéntesek helyettesítik a rendszert
- hiámyzó válságkezelés
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre