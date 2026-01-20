Orbán Viktor: Kibújt a szög a zsákból!

Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, Szijjártó Péter kedden hajnalban bejelentkezett a közösségi oldalán, hogy kifejtse a véleményét arról, hogy a Tisza párt új gazdaságpolitikusa az első munkanapján bejelentette, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Orbán Viktor is kifejtette a véleményét.

Orbán Viktor / Fotó: Facebook

Orbán Viktor ezt mondta a Tisza újabb lépéséről

Ezt Magyarország miniszterelnök, Orbán Viktor sem hagyhatta szó nélkül. Azonnal reagált arra, hogy a Tisza párt ezzel csak ismét azt bizonyította, minden Brüsszeli parancsot azonnali hatállyal végrehajtanának, ha hatalomra kerülnének.

Kibújt a szög a zsákból. A Tisza új gazdaságpolitikusa az első munkanapján bejelentette, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Most már tudjuk, miért küldték: hogy végrehajtsa, amit Brüsszelben kitaláltak. A háború kirobbanása óta küzdünk azért, hogy Magyarországot ne vágják el az orosz energiahordozóktól. Ez nem ízlés, vagy kedv kérdése. Azért tesszük, mert ez Magyarország legolcsóbb és legfontosabb energiaforrása. Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés. Ha nincs orosz olaj, ugrik a benzin ára. Lehet hebegni-habogni rejtélyes technikai megoldásokról, de ezek tények. Tények, amikre a legújabb hajóskapitány ügyet sem vet. Úgy látszik, fontosabb a brüsszeli itiner…

- írta Orbán Viktor a bejegyzésében.