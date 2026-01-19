Orbán Viktor győzelmére számítanak a választáson - Itt a legújabb közvélemény-kutatás eredménye

Emelkedett azok aránya Magyarországon, akik Orbán Viktor győzelmére számítanak az április 12-i országgyűlési választáson – írja a Magyar Nemzet a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása alapján. Magyar Péter sikerében a korábbinál is kevesebben hisznek.

53 százalékra nőtt azok aránya, akik szerint ismét Orbán Viktor nyeri a következő országgyűlési választást. Fotó: Nézőpont Intézet

Egyre több jel utal arra, hogy már a Tisza Párt környékén sem hisznek Magyar Péter választási győzelmében. Amellett, hogy már az ellenzékhez köthető kutatóintézetek is egyre óvatosabban nyilatkoznak a kérdésben, a Tisza holdudvarában is megkezdődött a nyilvánosság felkészítése az ellenzéki vészforgatókönyvre azzal, hogy már jó előre választási csalással vádolják meg a kormánypártokat.

A Nézőpont Intézet múlt heti közvélemény-kutatásának eredményei szerint is megalapozott az ellenzéki elbizonytalanodás. Tavaly novemberhez képest ugyanis 50 százalékról 53 százalékra nőtt a teljes népességben azok aránya, akik szerint ismét Orbán Viktor nyeri a következő országgyűlési választást, miközben egy százalékponttal kevesebben gondolják ugyanezt Magyar Péterről. Mindezzel párhuzamosan csökkenni látszik a kérdésben bizonytalanok aránya is.