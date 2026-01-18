Vitályos Eszter is ott volt a most szombaton rendezett miskolci Háborúellenes Gyűlésen. A Kormányszóvivő és kormányzati kommunikációért felelős államtitkár az eseményen leszögezte, hogy Magyarország soha nem fogja támogatni a háborút.

Vitályos Eszter: semmilyen formában nem támogatjuk a háborút! / Fotó: bors

A Háborúellenes Gyűlések kapcsán pedig úgy fogalmazott, hogy ezeknek a gyűléseknek mindig hatalmas jelentőségük van, mert ott mindig meg tudják mutatni, a magyarok minél hamarabb békét szeretnének. Valamint ezek által Brüsszelnek is egy kemény üzenetet küldenek a magyar emberek, hiszen Európa vezetői még mindig háborús pszichózisban vannak.

Vitályos Eszter: sem katonákat, sem fegyvereket, sem pénzt nem küldünk Ukrajnába!

A Tisza párt és a DK Európa Parlamenti képviselői támogatják, hogy Brüsszel 800 milliárd dolláros támogatást küldjön Ukrajnának a háború finanszírozása és folyatása érdekében. Vitályos Eszter ezzel kapcsolatban elmondta, hogy nemcsak támogatja az ellenzék mindezt, hanem ők azt a költségvetési határozatot, ami Ukrajna feltételek nélküli és mindennemű támogatását biztosítja, meg is szavazták az Európai Parlamentben.

Ezeket a tényeket azért ne felejtsük el, a Tiszásokról van szó és egyébként a DK-ról is. Mi természetesen azon vagyunk, hogy megüzenjük azt is, hogy nem tudjuk támogatni sem Ukrajna finanszírozását, sem a háború finanszírozását, sem katonákat, sem fegyvereket, sem pénzt nem küldünk Ukrajnába.

– szögezte le a kormányszóvivő.