A magyarok teljes mértékben elítélik Ukrajna követeléseit
Miskolcon szombaton rengetegen fejezték ki, hogy a béke és a biztonság fontosabb számukra, mint a háborús politika erőltetése. A Háborúellenes Gyűlésen a résztvevők elutasították, hogy az Európai Unió újabb óriási összegeket fordítson Ukrajna támogatására.
Egyre világosabb mindenki számára, hogy az országszerte megrendezett Háborúellenes Gyűlések óriási jelentőséggel bírnak. Ugyanis minden alkalommal rengeteg ember vesz részt ezeken az eseményeken, ahol közösen üzennek a háborús politikát folytató brüsszeli vezetésnek. Így volt ez most szombaton Miskolcon, ahol a résztvevők elmondták, mélységesen elítélik, hogy az Európai Uniói ismét több száz milliárd dollárt küldjön Ukrajnába.
Háborúellenes Gyűlés: mi magyarok közösen mutatjuk meg, hogy a béke mellett állunk
Csiger Lajos, a Háborúellenes Gyűlés egyik résztvevője elmondta, hogy amíg az Unió háborús politikát folytat, addig a magyar miniszterelnök kitart a háborúellenes törekvései mellett és ebben a magyar embereknek támogatniuk kell őt.
Azt gondolom, hogy emellett ki kell tartani. Magyar Péter egy sunyi politikát folytat, ő nem jár be a munkahelyére egy fél éve, de a többi képviselő, akiket odaküldtek, azok, akik rájuk szavaztak, azok buzgón támadják, az országot pedig elárulják. Az a véleményem, hogy nekünk meg kell maradnunk amellett, hogy kimaradunk a háborúból, a magyar érdek legyen az első.
– mondta Lajos.
Egy nyugdíjas nő, Ilona azért tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a miskolci Háborúellenes Gyűlésen, mert fél a háborútól. Félti a családját és barátait.
Nekem gyerekeim vannak, unokáim, és olyan nagyok, hogy már sorkötelesek lennének. A biztonság, ami a legfontosabb!
– mesélte Ilona és hozzátette, hogy semmi közünk Ukrajnához, ezért elitéli, hogy pénzt küldjünk oda és egy más ország háborúja miatt áldozzuk fel a családjainkat, a jólétünket.
Ezt a 800 milliárd eurót én teljesen elvetem, ezt rengeteg tagállam között szét lehetne osztani, és rengeteg fejlesztést meg lehetne valósítani, Brüsszel pedig inkább azon gondolkodhatna, hogy a visszatartott magyar pénzeket Magyarországnak visszaadhatná, ami jogosan jár nekünk.
– fejtetti ki Kolozsi Zsolt, aki úgy véli Miskolcon is megmutatták az emberek, hogy a béke mellett állnak, nem pedig a háborút támogatják, mint ahogy azt teszi a Tisza párt, aminek a vezetője mindent megszavaz, amit Brüsszel úgy gondol, hogy nekik előnyös lehet.
A közelgő választásokkal kapcsolatban Emődi István arra hívta fel az emberek figyelmét, hogy okosan kell majd dönteni áprilisban, annak érdekében, hogy a kormány folytathassa a munkáját, mert ha a Tisza kerülne hatalomra, akkor ők tönkre tennék hazánkat. Elsősorban azzal, hogy a magyarok pénzét kivinnék Brüsszelbe.
Magyarország pénzét úgy, hogy tönkre tegyék az országot, nem lehet odaadni.
– szögezte le István.
