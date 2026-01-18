"Orbán Viktor lehet Európa megmentője" – ezt gondolják a Háborúellenes Gyűlés résztvevői a kormányfőről

Szombaton tartották az idei év első Háborúellenes Gyűlését, amelynek Miskolc adott otthont. A DVTK aréna, az előző gyűlésekhez hasonlóan csordultig megtelt olyan emberekkel, akik kiállnak a béke mellett és elítélik Brüsszel háborúpárti politikáját, valamint azt, hogy az ukrán elnök 800 milliárd dollárt követel az Európai Unió tagállamaitól. Ezt az emberek, és Orbán Viktor is ellenzi, viszont a Tisza Párt uniós képviselői megszavazták ennek az óriási összegnek Ukrajnába való küldését és azt, hogy ezzel is tovább finanszírozza a háborút Európa.

Ismét teltház volt a Háborúellenes Gyűlésen Fotó: Ripost

Háborúellenes Gyűlés: ezért rendkívül fontosak ezek az események

Petrányi Ilona elmondta, azért tarja fontosnak ezeket a háborúellenes gyűléseket, mert Magyarországnak a legnagyobb érdeke a béke és emiatt egyáltalán nem örülne annak, ha egy olyan kormány kerülne hatalomra, amelynek a tagjai az ország ellen dolgoznak, azzal, hogy támogatják a brüsszeli vezetők háborúpárti politikáját. Azzal pedig, hogy a magyar kormányfő ezeket a törekvéseket elutasítja, Ilona nagy mértékben egyetért.

Petrányi Ilona nagyon örül annak, hogy Orbán Viktor háborúellenes Fotó: Tumbász Hédi / ripost

Ezzel kapcsolatban hasonló véleményen van Boholy György is, aki úgy véli, Orbán Viktor Európa megmentője lehet.

Több szempontból tartom fontosnak ezeket az eseményeket, hiszen végül is ez egy háborúellenes gyűlés. Véleményem szerint ez velejárója annak is, hogy támogatjuk a Fidesz-KDNP-t, mert ez nagyon fontos a magyarság szempontjából úgy, mint Magyarországon, de még Európában is, hiszen Orbán Viktor azt hiszem, hogy nem csak nekünk fontos, hanem úgy tűnik, hogy Európa megmentője lehet

– mondta György, majd a háború finanszírozásával kapcsolatban hozzátette, hogy amíg a 800 milliárd dolláros támogatást köntörfalazott módon próbálják meg átadni az embereknek Európában, addig hazánkban megkérdezik mind erről a lakosságot. Valamint a kormány erősen kitart a háborúellenes álláspontja mellett, annak ellenére is, hogy Magyar Péterék ezt folyamatosan támadják.

Bohos György szerint Orbán Viktor lehet Európa megmentője Fotó: Tumbász Hédi / ripost

Európában viszont ez nem történik meg, végül is az európai országok lakossága nem tudja kifejezni az akaratát, mert ha ez úgy lenne, akkor nem hiszem, hogy háború lenne, de én remélem, hogy így sem lesz

– fejtette ki véleményét Boholy György.