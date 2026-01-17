- Még a lépcsőn is ültek: mutatjuk a miskolci Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatait
Háborúellenes Gyűlés: Fontos kérdésekre válaszolt Orbán Viktor
Miskolcon folytatódott a Háborúellenes Gyűlés, ahol Orbán Viktor beszédet mondott.
Orbán Viktor rövid köszöntőjét követően Rákay Philip műsorvezető közölte, hogy a miniszterelnök úr ezúttal nézői kérdésekre fog válaszolni. A kormányfő a bevezetőjében elmondta, hogy 37 éve tartott először lakossági fórumot Miskolcon.
Orbán Viktor is megszólalt a Háborúellenes Gyűlésen
Az első kérdező azután érdeklődött, hogy mi a kormány terve arra nézve, hogy bár fejlődik Miskolc, mégis egyre többen hagyják el a várost - írja a Ripost.
Orbán Viktor elmondta, hogy Miskolc a rendszerváltás vesztese volt. Egy szocialista iparváros, ami nemcsak munkahelyeket és pénzt vesztett, hanem úgyis érezték az itt lakók, hogy nem becsülik őket. Szerinte innen érdemes nézni, hogy hol tart ma a város
Szocialista iparvárosból modern ipari központ.
A miniszterelnök tudatta, hogy2010 óta megfelezték a munkanélküliséget, és 40 ezer új munkahely jött létre.
Átvállaltunk 2010-ben az önök városától 36 milliárd forintot, amit az előző városvezetés hozott össze...
A kormányfő szerint a fiataloknak azért érdemes Miskolcon maradniuk, mert óriási fejlődés előtt áll. Szerinte azonban mindehhez az kell, hogy a miskolci fiatalokat se vigyék el Ukrajnába katonának.
A Tisza és a DK a legnagyobb európai uszítók pártjaihoz tartoznak... Ha mi se katonát, se pénzt nem küldünk Ukrajnába, akkor Miskolc tovább tud fejlődni.
Orbán Viktort ezt követően egy magát elégedett pedagógusként definiáló ember kérdezte több témakörben is. A miniszterelnök válaszában elmondta: a tanárok korábban valóban nagyon alul voltak fizetve, ez azonban már megváltozott. A miniszterelnök hangsúlyozta: az év végére a tanárok átlagfizetése 900 ezer forint fölé fog emelkedni, szerinte egyre több fiatal akar ismét tanár lenni.
Egy további kérdésre felsorolta Orbán Viktor, hogy mely nagyhatalmak sorolhatók Magyarország brátai közé:
- Barátaink az Amerikai Egyesült Államok
- Barátunk Kína
- Barátunk a török világ (Közép-Ázsia)
- Kiegyensúlyozott kapcsolatunk van az oroszokkal, amit meg kell becsülni
- Az Európai Unión belül kifejezetten baráti a kapcsolatunk Olaszországgal, Csehországgal és bár most van egy konfliktusunk, de a szlovákokkal is jóban vagyunk.
Egy Emődről érkezett kétgyermekes édesanya arra volt kíváncsi, hogy a Fidesznek milyen nagy tervei vannak még a háború árnyékában.
A miniszterelnök szerint minden nagy tervnek 4 alapfeltétele van:
- Ki kell maradni a háborúból.
- A pénzünket nem szabad odaadni az ukránoknak.
- A teljes foglalkoztatottság.
- Családalapú társadalom.
A következő ciklusban azt szeretnénk, hogy egymillió forintra emelkedjen az átlagbér, most 700 ezernél vagyunk
- jelentette ki a kormányfő, hozzátéve: a minimálbérnek 400 ezer forintot kell elérni, és végig kell vinnünk a 14. havi nyugdíj folyamatát.
Összességében úgy foglalta össze a Fidesz és Orbán Viktor személyes nagy tervét Orbán Viktor:
A magyarok legyenek újra nagyok, erősek és gazdagok!
