- Még a lépcsőn is ültek: mutatjuk a miskolci Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatait
- Menczer Tamás: Magyar Péter megfutamodott
- Kocsis Máté: Magyar Péter lenézi a miskolciakat, Brüsszelben pedig a háború mellett szavaz
- Háborúellenes Gyűlés: Fontos kérdésekre válaszolt Orbán Viktor
Orbán Viktor is megmutatta, hol követhetjük élőben a Háborúellenes Gyűlést
A közösségi oldalán osztotta meg.
A szombati Háborúellenes Gyűlésen ezúttal is beszédet mond Orbán Viktor. Ennek részeként osztott meg a miniszterelnök egy linket a Facebook-oldalán, ahol élőben is lehet majd követni a beszédét.
Háborúellenes Gyűlés - Miskolc
- írta a videóhoz Orbán Viktor.
Orbán Viktor is megmutatta, hol követheted élőben a Háborúellenes Gyűlést:
Orbán Viktor korábban néhány fotót is megosztott a helyszínről:
Háborúellenes gyűlés
Háborúellenes gyűlés
- Még a lépcsőn is ültek: mutatjuk a miskolci Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatait
- Menczer Tamás: Magyar Péter megfutamodott
- Kocsis Máté: Magyar Péter lenézi a miskolciakat, Brüsszelben pedig a háború mellett szavaz
- Háborúellenes Gyűlés: Fontos kérdésekre válaszolt Orbán Viktor
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre