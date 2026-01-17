RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor is megmutatta, hol követhetjük élőben a Háborúellenes Gyűlést

A közösségi oldalán osztotta meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 12:15
Módosítva: 2026.01.17. 12:30
orbán viktor Háborúellenes Gyűlés élő beszéd

A szombati Háborúellenes Gyűlésen ezúttal is beszédet mond Orbán Viktor. Ennek részeként osztott meg a miniszterelnök egy linket a Facebook-oldalán, ahol élőben is lehet majd követni a beszédét

Háborúellenes Gyűlés - Miskolc

- írta a videóhoz Orbán Viktor. 

Orbán Viktor is megmutatta, hol követheted élőben a Háborúellenes Gyűlést:

Orbán Viktor korábban néhány fotót is megosztott a helyszínről:

