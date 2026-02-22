RETRO RÁDIÓ

Hidvéghi Balázs: „A Tisza párt bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba”

Magyar Péter és pártja bármit megtesz Ukrajnáért. A Tisza akár téged is a frontra küldene!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.22. 13:17
Háborúellenes Gyűlés Hidvéghi Balázs háborúpárti Tisza Párt ukránbarát

Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője szerint a Tisza párt bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba. Erről a február 22-én, Békéscsabán megrendezésre kerülő Háborúellenes gyűlésen nyilatkozott a Metropolnak. Az államtitkár azt is kifejtette, hogy a Tisza párt és Magyar Péter bármit megtesz Ukrajnáért, ne legyenek illúzióink. Magyar Péter akár az ukránokkal is összefog a magyarok ellen.

Tisza
Hidvéghi Balázs szerint a Tisza mindenkit a frontra küld majd! (Forrás: Facebook)

A Tisza ukránbarát és háborúpárti

Hidvéghi Balázs szerint Kijev azért avatkozik be a magyar választásokba, mert egy ukránbarát és háborúpárti kormányfőt akar látni Magyarország élén. 

Amint ukránbarát és háborúpárti kormányfő kerül Magyarország élére, Brüsszellel összejátszva azonnal elküldi a pénzünket Ukrajnába, és kezdetét veszi a sorozás.

Kijev most már közvetlenül avatkozik bele a választási kampányba. Ők egy ukrán barát, háborúpárti kormányfőt és kormányt akarnak látni. Ahelyett a nemzeti kormány helyett, amelyet Orbán Viktor vezet. Pontos jelzés ez arról, hogy mi a tét a választásokon. Most üzenhetünk Brüsszelnek meg Kijevnek ezzel a Nemzeti Petícióval. Mondjunk nemet a háborúra, nemet Ukrajna finanszírozására és a magasabb rezsire! De majd igazából április 12-én a választásokon, ott mondhatunk nemet a háborúpárti zsarolásokra és támadásokra. Nekünk a magyar érdeket kell megőrizzük. Ez a béke és a biztonság. 

– nyilatkozta a Metropolnak a parlamenti államtitkár.

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu