Hidvéghi Balázs: „A Tisza párt bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba”

Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője szerint a Tisza párt bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba. Erről a február 22-én, Békéscsabán megrendezésre kerülő Háborúellenes gyűlésen nyilatkozott a Metropolnak. Az államtitkár azt is kifejtette, hogy a Tisza párt és Magyar Péter bármit megtesz Ukrajnáért, ne legyenek illúzióink. Magyar Péter akár az ukránokkal is összefog a magyarok ellen.

Hidvéghi Balázs szerint a Tisza mindenkit a frontra küld majd! (Forrás: Facebook)

A Tisza ukránbarát és háborúpárti

Hidvéghi Balázs szerint Kijev azért avatkozik be a magyar választásokba, mert egy ukránbarát és háborúpárti kormányfőt akar látni Magyarország élén.

Amint ukránbarát és háborúpárti kormányfő kerül Magyarország élére, Brüsszellel összejátszva azonnal elküldi a pénzünket Ukrajnába, és kezdetét veszi a sorozás.

Kijev most már közvetlenül avatkozik bele a választási kampányba. Ők egy ukrán barát, háborúpárti kormányfőt és kormányt akarnak látni. Ahelyett a nemzeti kormány helyett, amelyet Orbán Viktor vezet. Pontos jelzés ez arról, hogy mi a tét a választásokon. Most üzenhetünk Brüsszelnek meg Kijevnek ezzel a Nemzeti Petícióval. Mondjunk nemet a háborúra, nemet Ukrajna finanszírozására és a magasabb rezsire! De majd igazából április 12-én a választásokon, ott mondhatunk nemet a háborúpárti zsarolásokra és támadásokra. Nekünk a magyar érdeket kell megőrizzük. Ez a béke és a biztonság.

– nyilatkozta a Metropolnak a parlamenti államtitkár.