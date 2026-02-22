- Nyitrai Zsolt: „Ugyanazok zárták el a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítást, akik annak idején felrobbantották az Északi Áramlatot. Az ukránok!”
- Nacsa Lőrinc: Van egy Zelenszkij-Magyar Péter paktum
- Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország a béke pártján áll – A provokáció és zsarolás ellenére is!
- Németh Kristóf: Nekünk a békességre kell törekednünk, a belső békességre!
Hidvéghi Balázs: „A Tisza párt bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba”
Magyar Péter és pártja bármit megtesz Ukrajnáért. A Tisza akár téged is a frontra küldene!
Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője szerint a Tisza párt bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba. Erről a február 22-én, Békéscsabán megrendezésre kerülő Háborúellenes gyűlésen nyilatkozott a Metropolnak. Az államtitkár azt is kifejtette, hogy a Tisza párt és Magyar Péter bármit megtesz Ukrajnáért, ne legyenek illúzióink. Magyar Péter akár az ukránokkal is összefog a magyarok ellen.
A Tisza ukránbarát és háborúpárti
Hidvéghi Balázs szerint Kijev azért avatkozik be a magyar választásokba, mert egy ukránbarát és háborúpárti kormányfőt akar látni Magyarország élén.
Amint ukránbarát és háborúpárti kormányfő kerül Magyarország élére, Brüsszellel összejátszva azonnal elküldi a pénzünket Ukrajnába, és kezdetét veszi a sorozás.
Kijev most már közvetlenül avatkozik bele a választási kampányba. Ők egy ukrán barát, háborúpárti kormányfőt és kormányt akarnak látni. Ahelyett a nemzeti kormány helyett, amelyet Orbán Viktor vezet. Pontos jelzés ez arról, hogy mi a tét a választásokon. Most üzenhetünk Brüsszelnek meg Kijevnek ezzel a Nemzeti Petícióval. Mondjunk nemet a háborúra, nemet Ukrajna finanszírozására és a magasabb rezsire! De majd igazából április 12-én a választásokon, ott mondhatunk nemet a háborúpárti zsarolásokra és támadásokra. Nekünk a magyar érdeket kell megőrizzük. Ez a béke és a biztonság.
– nyilatkozta a Metropolnak a parlamenti államtitkár.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre