Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország a béke pártján áll – A provokáció és zsarolás ellenére is!
Szalay-Bobrovniczky Kristóf leszögezte: amíg Orbán Viktor és a Fidesz kormányoz, addig mi nem fogunk belesodródni a háborúba. A magyar kormány a béke pártján áll.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel a Metropol február 21-én, szombaton a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen készített interjút. Szalay-Bobrovniczky Kristóf határozottan leszögezte, hogy Magyarország a béke pártján áll, az ukránok provokációja és zsarolása ellenére is. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta azt is, hogy amíg Orbán Viktor és a Fidesz kormányoz, addig mi nem fogunk belesodródni a háborúba.
A Nemzeti Petíció a béke melletti kiállás záloga
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen kifejtette, hogy a Nemzeti Petíció kitöltése azért fontos, mert a nyomás fokozódik.
A honvédelmi miniszter a Metropolnak nyilatkozva elmondta:
Ahhoz, hogy ennek ellent tudjunk állni, ahhoz, hogy az ilyen alkalmakkor erővel meg tudjuk védeni, ne csak az én személyem hangoskodjon és képviseljen, hanem ott álljon mögöttem a magyarok többsége, látható többsége, ahhoz szükséges egy Nemzeti Petíció, ahhoz szükséges minden olyan akciónak az eredménye, amikor megkérjük a magyar embereket, hogy fejezzék ki a véleményüket, és hogyha ezt be tudjuk mutatni, az nagyon nagy súlyt ad a szavainknak.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte:
„A Nemzeti Petíció azért fontos számomra, mert azzal ott áll mögöttem a magyar emberek többsége.”
