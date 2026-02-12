Kifecsegte az ukrán újságíró: Zelenszkij megmentése a cél, erről szól a Zelenszkij-terv

Egy podcast beszélgetés felfedte, hogy miről is szól a Zelenszkij-terv, és miképp akarják elérni, hogy Magyarország se jelentsen akadályt Ukrajna EU-csatlakozásában.

Úgy tűnik, Brüsszelben minden Zelenszkijről és Ukrajnáról szól (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)

Egy podcastet szemlézett a Mandiner, melyben a Politico két újságírója Zoya Sheftalovich és Ian Wishart beszélgetett. Az ukrán származású Sheftalovich szavaiból szinte sütött a magyar miniszterelnökkel szembeni gyűlölet, mivel Orbán Viktor Magyarország, nem pedig Ukrajna érdekeit tartja szem előtt. Zoya Sheftalovich azért kell meggyőzni a magyar kormányfőt, mert az összes tagállam egységes jóváhagyására van szükség.

Erről szól valójában a Zelenszkij-terv

A Zelenszkij-tervként emlegetett öt pont lényege Ukrajna EU-csatlakozási folyamata. Mint arra a Magyar Nemzet cikke rámutat: brüsszeli körökben az első számú terv Orbán Viktort tavaszi félreállítása. Ha ez meghiusul, úgy Donald Trump közvetítői szerepére fókuszálnak. Amennyiben az is kudarcba fulladna, megtennék a legsúlyosabb lépést: a hetes cikkely alkalmazásával megfosztanák Magyarországot a szavazati jogától.

A Mandiner azért is vizsgálta az adott podcastet, mert az elmagyarázta, hogy az említett intézkedések valójában mit is jelentenek. Míg Andrew Wishart műsorvezető a tárgyilagosságra törekedett, az ukrán Sheftalovich nem finomkodott. Elmondta: nem azért kell rávenni Orbán Viktort a támogatásra, mert nélkülözhetetlen szereplő lenne, hanem mert a döntéshez valamennyi tagország beleegyezése kell. Szavaival a magyar kormányfő jelentőségét és szerepét igyekezett kisebbíteni a nemzetközi térben. Szintén sokatmondó volt, amikor kijelentette: a 7-es cikkely alkalmazására Magyarországgal szemben nem Ukrajna, hanem a jogállamiság miatt van szükség.

Mindez annak fényében különösen beszédes, hogy korábban azt részletezte: erre a lépésre csak végső esetben kerülhet sor, ha Magyarországot más eszközökkel nem lehet rávenni Ukrajna felvételének támogatására. Andrew Wishart megjegyezte, a 7-es cikk alkalmazása rendkívül kemény beavatkozás lenne, mire Sheftalovich a következőket mondta: „Ezért nem is beszél róla senki nyíltan a magyarországi választások előtt.”