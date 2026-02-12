Kifecsegte az ukrán újságíró: Zelenszkij megmentése a cél, erről szól a Zelenszkij-terv
Brüsszel legsötétebb ütőkátyája, a hetes cikkely alkalmazásával megfosztanák Magyarországot a szavazati jogától.
Egy podcast beszélgetés felfedte, hogy miről is szól a Zelenszkij-terv, és miképp akarják elérni, hogy Magyarország se jelentsen akadályt Ukrajna EU-csatlakozásában.
Egy podcastet szemlézett a Mandiner, melyben a Politico két újságírója Zoya Sheftalovich és Ian Wishart beszélgetett. Az ukrán származású Sheftalovich szavaiból szinte sütött a magyar miniszterelnökkel szembeni gyűlölet, mivel Orbán Viktor Magyarország, nem pedig Ukrajna érdekeit tartja szem előtt. Zoya Sheftalovich azért kell meggyőzni a magyar kormányfőt, mert az összes tagállam egységes jóváhagyására van szükség.
Erről szól valójában a Zelenszkij-terv
A Zelenszkij-tervként emlegetett öt pont lényege Ukrajna EU-csatlakozási folyamata. Mint arra a Magyar Nemzet cikke rámutat: brüsszeli körökben az első számú terv Orbán Viktort tavaszi félreállítása. Ha ez meghiusul, úgy Donald Trump közvetítői szerepére fókuszálnak. Amennyiben az is kudarcba fulladna, megtennék a legsúlyosabb lépést: a hetes cikkely alkalmazásával megfosztanák Magyarországot a szavazati jogától.
A Mandiner azért is vizsgálta az adott podcastet, mert az elmagyarázta, hogy az említett intézkedések valójában mit is jelentenek. Míg Andrew Wishart műsorvezető a tárgyilagosságra törekedett, az ukrán Sheftalovich nem finomkodott. Elmondta: nem azért kell rávenni Orbán Viktort a támogatásra, mert nélkülözhetetlen szereplő lenne, hanem mert a döntéshez valamennyi tagország beleegyezése kell. Szavaival a magyar kormányfő jelentőségét és szerepét igyekezett kisebbíteni a nemzetközi térben. Szintén sokatmondó volt, amikor kijelentette: a 7-es cikkely alkalmazására Magyarországgal szemben nem Ukrajna, hanem a jogállamiság miatt van szükség.
Mindez annak fényében különösen beszédes, hogy korábban azt részletezte: erre a lépésre csak végső esetben kerülhet sor, ha Magyarországot más eszközökkel nem lehet rávenni Ukrajna felvételének támogatására. Andrew Wishart megjegyezte, a 7-es cikk alkalmazása rendkívül kemény beavatkozás lenne, mire Sheftalovich a következőket mondta: „Ezért nem is beszél róla senki nyíltan a magyarországi választások előtt.”
Bár szerinte mindezt Orbán Viktor akár kampányeszközként is használhatná, azt a benyomást keltve, mintha Brüsszelből zsarolnák. Ő azonban úgy vélte, egyszerű figyelmeztetésről van szó: ha a jogállamisági helyzet nem változik, akkor lépni kell – fogalmazott Orbán Viktor kapcsán.
Hidvéghi Balázs is megszólalt a Zelenszkij-terv kapcsán, kiemelve, hogy annak középpontjában egy durva politikai nyomásgyakorlás, a vétójog elvételével való fenyegetés, illetve Orbán Viktor leváltása és Magyar Péter hatalomba segítése áll. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán közzétett videóban a következőket mondta:
Már nem is tagadják tehát, nincs köntörfalazás, nyíltan kimondják: Brüsszel és Kijev egy bábkormányt akar látni itt Budapesten, amelyet majd úgy rángathatnak, ahogy csak akarnak.
Hidvéghi Balázs kitért rá, hogyha ez nem sikerül nekik, akkor újra akarják indítani a 7-es cikkely szerinti eljárást Magyarország ellen, és el akarják venni a szavazati jogunkat. Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar választások tétje egyre nagyobb.
A kérdés, hogy marad-e a magyar emberek érdekeit képviselő nemzeti kormány vagy a Tiszával jön egy Brüsszelből és Kijevből rángatott bábkormány, amely enged Ukrajna EU-csatlakozása ügyében, és igent mond a brüsszeli háborús politikára is. Hogy Magyarországot levágják-e az olcsó orosz energiáról, ezzel megszüntetve a rezsicsökkentést, és a magyar emberek pénzét is elküldik-e az ukrán háborúba
– mondta. Hozzátette: egy biztos, Magyar Péter nem tud nemet mondani a brüsszeli követelésekre. A magyar érdek addig van biztonságban, amíg nemzeti kormány vezeti az országot.
Üzenjünk Brüsszelnek a nemzeti petícióval. Nem fizetünk a háborúért és nem fizetünk Ukrajnáért. Töltse ki ön is, és küldje vissza a nemzeti petíciót
– zárta szavait Hidvéghi Balázs.
