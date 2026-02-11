Orbán Viktor: nem fogjuk hagyni!
A kormányülésen megvitatták a Zelenszkij-terv részleteit, következményeit.
Fontos videót tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán a szerdai kormányülésről. Szijjártó Péter a Zelenszkij-terv részleteiről és Brüsszel elképzeléseinek súlyos következményeiről beszélt. Ezt látnod és hallanod kell!
Kiderültek a Zelenszkij-terv részletei. Hátborzongató, és nem fogjuk hagyni. Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, addig Zelenszkij tervéből nem lesz semmi!
– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. Nézd meg a videót!
