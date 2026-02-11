Orbán Viktor: a Politico közzétette az öt pontból álló Zelenszkíj-tervet

„A brüsszeli elit hivatalos lapja, a Politico közzétette Brüsszel és Kijev legújabb haditervét, az öt pontból álló Zelenszkíj-tervet. Eldöntötték: Ukrajnát már 2027-ben fel fogják venni az Unióba.” – írja Orbán Viktor friss, szerda reggeli Facebook-bejegyzésében.

Orbán Viktor: „Idén áprilisban még megállíthatjuk őket. Ehhez a Fidesz a biztos választás!” (Fotó: MW)

„Az új terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak. Fittyet hánynak a magyarok döntésére, és bármi áron eltakarítják a magyar kormányt az útból. Azt akarják, hogy jöjjön a Tisza, mert akkor nincs több vétó, nincs több ellenállás és nincs kimaradás.” – figyelmeztet a miniszterelnök. Orbán Viktor ezzel a két mondattal zárja bejegyzését: „Idén áprilisban még megállíthatjuk őket. Ehhez a Fidesz a biztos választás!”