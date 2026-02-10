Ukrajnából támadják Magyarországot, a Tisza pedig Brüsszelt szolgálja – ez nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet!

Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Kutatóközpont tudományos igazgatója szerint a helyzet nemzetbiztonsági és politikai szempontból is komoly kérdéseket vet fel. Egy nemrég nyilvánosságra került videóban egy ukrán elemző élesen támadta a magyar kormányt, azt állítva: „az Orbán-rezsim kétségtelenül Ukrajna ellensége”. A felvételen az is elhangzott, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását. A témáról a TV2 Mokka műsorában Ifj. Lomnici Zoltánt kérdezték.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter brüsszeli gazdája, Max Weber társaságában / Forrás: MW

Az ukrán támadó a Tisza párti Telex külső tudósítója

Ifj. Lomnici Zoltán a sajtóhírekre hivatkozva elmondta: az ukrán megszólaló a Telex külső tudósítójaként ismert, ami szerinte magyarázhatja a magyar kormánnyal szembeni éles hangnemet. Ugyanakkor hangsúlyozta:

Amikor egy hadban álló, nem NATO-tagállam részéről érkezik ilyen verbális támadás, azt komolyan kell venni.

Ifj. Lomnici Zoltán emlékeztetett arra, hogy korábban nemzetközi jogászok hasonló esetekben indokoltnak tartották az Észak-atlanti Szerződés 4. cikke szerinti konzultációs eljárás megindítását.

Ukrajna jelenleg fegyveres konfliktusban álló ország, amelynek lépéseit a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság is vizsgálja, nemcsak az orosz, hanem az ukrán oldalon felmerült visszaélések kapcsán is.

- híva fel a figyelmet Ifj. Lomnici Zoltán.

A beszélgetésben szóba került a Tisza Párt és Ukrajna viszonya is. A szakértő szerint:

A „Nemzet hangja” című felmérés alapján a párt szavazóinak többsége támogatja Ukrajna EU-csatlakozását. Ha a Tisza Párt ezen változtatni akart volna, az elmúlt hónapokban közzétehetett volna egy új kutatást. Ha a párt támogatói valóban Ukrajna csatlakozását pártolják, akkor logikus az a következtetés, hogy a Tisza Ukrajna-barát álláspontot képvisel.

Hozzátette:

Ha a Tisza Párt nem ért egyet az Európai Néppárt ukrán politikájával vagy háborús álláspontjával, lehetősége lenne kilépni a pártcsaládból, és függetlenként hitelesebben képviselhetné saját álláspontját.

A műsorban szó esett a kárpátaljai helyzetről is. Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette: elhunyt egy magyar származású, háromgyermekes családapa Ukrajnában, emellett őrizetbe vettek egy magyar származású férfit, aki a gyanú szerint ukrán állampolgároknak segített volna átszökni a határon.