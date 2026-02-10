RETRO RÁDIÓ

Ukrajnából támadják Magyarországot, a Tisza pedig Brüsszelt szolgálja – ez nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet!

A Tisza Párt Ukrajna EU-csatlakozásának támogatásával került a viták kereszttüzébe.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 10:17
Tisza Párt Ukrajna EU-csatlakozás Magyar Péter háború

Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Kutatóközpont tudományos igazgatója szerint a helyzet nemzetbiztonsági és politikai szempontból is komoly kérdéseket vet fel. Egy nemrég nyilvánosságra került videóban egy ukrán elemző élesen támadta a magyar kormányt, azt állítva: „az Orbán-rezsim kétségtelenül Ukrajna ellensége”. A felvételen az is elhangzott, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását. A témáról a TV2 Mokka műsorában Ifj. Lomnici Zoltánt kérdezték.

Tisza
A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter brüsszeli gazdája, Max Weber társaságában / Forrás: MW

Az ukrán támadó a Tisza párti Telex külső tudósítója

Ifj. Lomnici Zoltán a sajtóhírekre hivatkozva elmondta: az ukrán megszólaló a Telex külső tudósítójaként ismert, ami szerinte magyarázhatja a magyar kormánnyal szembeni éles hangnemet. Ugyanakkor hangsúlyozta:

Amikor egy hadban álló, nem NATO-tagállam részéről érkezik ilyen verbális támadás, azt komolyan kell venni.

Ifj. Lomnici Zoltán emlékeztetett arra, hogy korábban nemzetközi jogászok hasonló esetekben indokoltnak tartották az Észak-atlanti Szerződés 4. cikke szerinti konzultációs eljárás megindítását.

Ukrajna jelenleg fegyveres konfliktusban álló ország, amelynek lépéseit a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság is vizsgálja, nemcsak az orosz, hanem az ukrán oldalon felmerült visszaélések kapcsán is.

- híva fel a figyelmet Ifj. Lomnici Zoltán.

A beszélgetésben szóba került a Tisza Párt és Ukrajna viszonya is. A szakértő szerint:

A „Nemzet hangja” című felmérés alapján a párt szavazóinak többsége támogatja Ukrajna EU-csatlakozását. Ha a Tisza Párt ezen változtatni akart volna, az elmúlt hónapokban közzétehetett volna egy új kutatást. Ha a párt támogatói valóban Ukrajna csatlakozását pártolják, akkor logikus az a következtetés, hogy a Tisza Ukrajna-barát álláspontot képvisel.

Hozzátette:

Ha a Tisza Párt nem ért egyet az Európai Néppárt ukrán politikájával vagy háborús álláspontjával, lehetősége lenne kilépni a pártcsaládból, és függetlenként hitelesebben képviselhetné saját álláspontját.

A műsorban szó esett a kárpátaljai helyzetről is. Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette: elhunyt egy magyar származású, háromgyermekes családapa Ukrajnában, emellett őrizetbe vettek egy magyar származású férfit, aki a gyanú szerint ukrán állampolgároknak segített volna átszökni a határon.

A szakértő elmondta:

Ukrajna több nemzetközi egyezmény végrehajtását is felfüggesztette, ami egy EU-tagjelölt országtól szerinte egyre kevésbé elfogadható.

Hangsúlyozta:

Magyarország EU- és NATO-tagállamként diplomáciai és jogi eszközökkel is felléphet állampolgárai védelmében. A konzuli védelem a gyakorlatban jogi és diplomáciai segítséget jelent az érintettek számára.

Az úgynevezett Zelenszkij-terv fegyverexport-központok létrehozását irányozza elő az Európai Unió területén. Magyarország ezt úgy értékeli, hogy az 

az EU mélyebb bevonódását jelentené a háborúba, ezért a magyar kormány nem támogatja ezeket a lépéseket.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint a jelenlegi helyzet egyszerre vet fel külpolitikai, nemzetbiztonsági és belpolitikai kérdéseket, amelyek hosszú távon is meghatározhatják Magyarország mozgásterét Ukrajna és az Európai Unió viszonyrendszerében.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu