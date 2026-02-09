Lövések dördültek az ukrán-magyar határon
55 ezer dolláros embercsempész-bizniszt buktattak le a határőrök. Az ukrán-magyar határ közelében hat férfit fogtak el a munkácsi határőrök.
Drámai jelenetek játszódtak le az ukrán-magyar határ térségében a napokban: az éjszakában lövések dördültek - írja a Bors. Az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Igazgatósága tájékoztatása szerint a munkácsi határőrök egy külföldi embercsempészt és társait tartóztatták fel.
Kiderült: a külföldi embercsempész egy magyar férfi volt. A Munkácsi Határőregység információi alapján az asztélyi és a badalói kirendeltség munkatársai összesen hat férfit állítottak elő: egy magyar állampolgárt és öt ukrán férfit - írja a Kárpátinfo.
Az elfogás nem zajlott zökkenőmentesen. Két ukrán férfi megpróbált elmenekülni a határ közelében, ezért a határőrök figyelmeztető lövéseket adtak le a levegőbe. A lövések végül megtették hatásukat: a férfiakat elfogták, így nem jutottak át a magyar oldalra.
A helyszín Csoma település külterülete, itt az embercsempészek hátrahagyták azt a terepjárót is, amellyel a kísérőt és az „ügyfeleket” a határ közelébe szállították.
A nyomozás megállapította: az elfogott magyar állampolgár kísérőként működött közre, és az ukrán férfiakat Magyarország területére akarta átvezetni. A vallomások szerint a szervezők összesen mintegy 55 ezer amerikai dollár bevétellel számoltak az illegális akcióból – személyenként 9–15 ezer dollár közötti összegért vállalták az átszöktetést.
Megtudtuk: a határőrök értesítették a Beregszászi Járási Rendőrkapitányság munkatársait, az ügyet bejegyezték az egységes előzetes nyomozási nyilvántartásba. Lefoglalták a terepjárót, a készpénzt és azokat a mobiltelefonokat, amelyek bizonyítékokat tartalmazhatnak az illegális tevékenységről.
A magyar állampolgárt az ukrán Büntetőeljárási Törvény 208. cikke alapján őrizetbe vették, és értesítették a Büntető Törvénykönyv 332. cikkének (3) bekezdése szerinti bűncselekmény gyanújáról. A Beregszászi Járási Bíróság 60 napos előzetes letartóztatást rendelt el, 3,5 millió hrivnya óvadék lehetőségével.
Az öt ukrán állampolgárral szemben közigazgatási eljárás indult, ügyeiket bíróság elé terjesztették. A nyomozás folytatódik, a hatóságok az embercsempész-hálózat további szervezőit is keresik.
Az ukrán-magyar határ átlépésével a háború elől próbálnak menekülni
Ukrajnában a 18 és 60 év közötti férfiak a hadiállapot miatt nem hagyhatják el szabadon az országot. Sokan azonban minden kockázatot vállalnak, hogy elkerüljék a frontot.
Becslések szerint több tízezren próbálták már illegálisan elhagyni Ukrajnát. A The Wall Street Journal korábbi beszámolója szerint több mint 44 ezer férfi távozott Románia, Magyarország, Moldova és Szlovákia irányába. Ukrajna belső adatai szerint több tízezer dezertálást is regisztráltak az elmúlt években.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre