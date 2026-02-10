RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor üzent: Sokan vagyunk, és győzni fogunk!

A Fidesz a biztos választás!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 17:55
Módosítva: 2026.02.10. 19:07
orbán viktor fidesz választás

Sokan vagyunk, és győzni fogunk!

- írta Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójához, amelyben látszik, hogy a Fidesznek rengeteg támogatója van. Ez nem is csoda, hiszen sokan tudják, hogy ki az egyetlen, aki nemet képes mondani Brüsszel hatalomgyakorlására, hogy ne lépjünk be a háborúba.

 

