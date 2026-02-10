Orbán Viktor üzent: Sokan vagyunk, és győzni fogunk!
A Fidesz a biztos választás!
Sokan vagyunk, és győzni fogunk!
- írta Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójához, amelyben látszik, hogy a Fidesznek rengeteg támogatója van. Ez nem is csoda, hiszen sokan tudják, hogy ki az egyetlen, aki nemet képes mondani Brüsszel hatalomgyakorlására, hogy ne lépjünk be a háborúba.
