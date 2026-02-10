Orbán Viktor szerint ez lesz a legfontosabb 4 éven át
Nem kertelt a céllal kapcsolatban.
A következő négy év legfontosabb célja a KIMARADÁS.
- írja Orbán Viktor a Facebookon, aki természetesen a háborúból való kimaradásra gondol, amelyre csak a Fidesz képes. Ezt videójában is leszögezi:
