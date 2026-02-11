Hidvéghi Balázs: ez az az Ukrajna, ahová Brüsszel 1500 milliárd dollárt tervez küldeni

Megdöbbentő videót osztott Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán. „Miután múlt héten az ukrán médiában Orbán Viktor megöléséről beszéltek, most Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg Zelenszkij elnök által kitüntetett őrnagya, a neonáci C14 csoport vezetője katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot.” – írta a politikus.

Hidvéghi Balázs (Fotó: Bruzák Noémi)

Majd így folytatta: „Ez az az Ukrajna, ahová Brüsszel 1500 milliárd dollárt tervez küldeni az európai adófizetők pénzéből, ezzel még a következő generációt is eladósítva. Ugyanez az ország az, amelyet Brüsszel már 2027-ig be akar erőltetni az EU-ba. A Politico által tegnap közzétett tervek szerint ehhez Brüsszel és Kijev le akarja váltani Orbán Viktort, mert ők is tudják, hogy a Tisza kérdés nélkül behozná Ukrajnát az EU-ba. Ilyen Jevhen Karaszokkal együtt. A választás tétje, hogy meg tudjuk-e ezt akadályozni. Addig is, küldjünk erős üzenetet Brüsszelnek és töltsük ki a Nemzeti Petíciót! Nem fizetünk Ukrajnáért és a ukrán háborúért!”

– írta Hidvéghi Balázs a Facebook-oldalán.