Hidvéghi Balázs: már vidéken is érkezik a postaládákba a nemzeti petíció

Budapest után most már vidéken is postázzák a nemzeti petíciót - jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videójában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.02. 18:45
nemzeti petíció Hidvéghi Balázs ukrajna

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: a nemzeti petíció sorsdöntő kérdésről szól, "a tét óriási".

Fotó: Bruzák Noémi

A politikus közölte: "Brüsszel a fejünk felett akar dönteni rólunk, el akarja venni a magyarok pénzét, hogy abból háborút finanszírozzon, hogy Ukrajnát finanszírozza".

Ma már mindenki számára világos: Brüsszel háborút akar, és nem elég nekik az az irgalmatlan mennyiségű pénz, amit már eddig is Ukrajnára költöttek, még többet akarnak odaadni a korrupcióban úszó ukrán államnak. És ezt a pénzt a tagállamoktól hajtanák be, Magyarországtól is

- mondta az MTI szerint.

Hidvéghi Balázs hozzátette: "egy brüsszeli bábkormány pedig parancsszóra nyitná a kasszát Brüsszelnek és Ukrajnának és fizetne."

A Tisza ugyanis nem tud nemet mondani Brüsszelnek, hiszen őket azért tartja Brüsszel, hogy végrehajtsanak. Ők odaadnák a magyar emberek pénzét a háborúra, és odaadnák a pénzt Ukrajna működtetésére is. Ez pedig belerántaná Magyarországot a háborúba és tönkretenné a magyar családok megélhetését is, mert ezt a pénzt nem a levegőből szednék elő, hanem adóemelésekből, megszorításokból és rezsiemelésből. Pont abból, amit már most is előkészítenek

- fogalmazott.

A politikus ezért arra kér mindenkit, hogy csatlakozzon a nemzeti petícióhoz, álljon ki Magyarországért és küldje vissza a kipostázott küldeményt. "Üzenjük meg együtt jó hangosan, mi magyarok nem fizetünk a háborúra, nem fizetünk Ukrajnára, és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt" - mondta. Úgy vélte, "minél többen mondjuk ki, hogy nem fizetünk, annál erősebb lesz a magyarok hangja".

 

