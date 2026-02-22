A tavaszi szél elhozza a szerelmet: Ennek a csillagjegynek eljön a nagy Ő a Bika Hold idején

Ezek a csillagjegyek végre örülhetnek, hiszen jó hír érkezik számukra. Sőt, egy csillagjegy akár a párkeresést is nyélbe ütheti, írja a vasárnapi horoszkóp.

A tavaszi szél szerelmet hoz a horoszkópod szerint. Fotó: Freepik - illusztráció

Ennek a csillagjegynek szerelmet ígér a horoszkóp

Kos

Úgy érezheti, hogy az elmúlt napokban több új lehetőség is megnyílt ön előtt. Ugyanakkor talán bizonytalan abban, melyik irányba lenne érdemes elindulnia. Most fontos, hogy tájékozódjon és szükség esetén tanácsot is kérjen. Egy jókor érkező információ vagy akár egy szerencsés véletlen is segítheti a döntésben.

Bika

A Hold belép a jegyébe, ami érzelmileg is megerősíti. Társaságra és élményekre vágyhat, és jól teszi, ha minél változatosabb programot szervez magának. A mai nap kedvez a kapcsolódásoknak. Ha szingli, akár egy új ismeretség is felkeltheti az érdeklődését.

Ikrek

Vasárnap örömteli hírek érkezhetnek. Úgy érezheti, mintha egy nehezebb időszak lassan a végéhez közeledne. Bár nem minden oldódik meg egyik napról a másikra, egy jóval harmonikusabb, kellemesebb szakasz kezdődhet most az életében.

Rák

Egész héten helytállt, joggal lehet elégedett a teljesítményével. Most azonban a pihenésé a főszerep. A szervezete és a lelke is feltöltődésre vágyik. Engedje meg magának a lassabb tempót, és élvezze a nyugodt perceket.

Oroszlán

Ha szeretne valakire mély benyomást tenni, a mai nap különösen kedvező erre. Kisugárzása és természetes karizmája most erőteljesebben hat a környezetére. Legyen önmaga, és bátran vállalja az érzéseit.

Szűz

Kedvező energiák támogatják vasárnap. Olyan lehetőségek mutatkozhatnak, amelyek közelebb viszik egy régi álma megvalósításához, vagy segítenek lezárni egy régóta húzódó ügyet. A délután és az este harmonikus hangulatban telhet.

Mérleg

Alapvetően szerencsés napra számíthat, de érdemes figyelnie a kommunikációra. Egy félreértés könnyen kialakulhat, ha nem fogalmaz egyértelműen. Diplomatikus természete most is segíti, de legyen körültekintő.

Skorpió

Joggal érezheti, hogy elemében van. Támogató energiák segítik a döntéseiben. Hallgasson az intuíciójára, mert most különösen tisztán jelezhet. Pénzügyi téren is kedvező fordulat mutatkozhat.