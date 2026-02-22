A tavaszi szél elhozza a szerelmet: Ennek a csillagjegynek eljön a nagy Ő a Bika Hold idején
Örömhír érkezik a csillagjegyeknek. A vasárnapi horoszkóp ráhangolódik a közelgő tavaszi időjárásra.
Ezek a csillagjegyek végre örülhetnek, hiszen jó hír érkezik számukra. Sőt, egy csillagjegy akár a párkeresést is nyélbe ütheti, írja a vasárnapi horoszkóp.
Ennek a csillagjegynek szerelmet ígér a horoszkóp
Kos
Úgy érezheti, hogy az elmúlt napokban több új lehetőség is megnyílt ön előtt. Ugyanakkor talán bizonytalan abban, melyik irányba lenne érdemes elindulnia. Most fontos, hogy tájékozódjon és szükség esetén tanácsot is kérjen. Egy jókor érkező információ vagy akár egy szerencsés véletlen is segítheti a döntésben.
Bika
A Hold belép a jegyébe, ami érzelmileg is megerősíti. Társaságra és élményekre vágyhat, és jól teszi, ha minél változatosabb programot szervez magának. A mai nap kedvez a kapcsolódásoknak. Ha szingli, akár egy új ismeretség is felkeltheti az érdeklődését.
Ikrek
Vasárnap örömteli hírek érkezhetnek. Úgy érezheti, mintha egy nehezebb időszak lassan a végéhez közeledne. Bár nem minden oldódik meg egyik napról a másikra, egy jóval harmonikusabb, kellemesebb szakasz kezdődhet most az életében.
Rák
Egész héten helytállt, joggal lehet elégedett a teljesítményével. Most azonban a pihenésé a főszerep. A szervezete és a lelke is feltöltődésre vágyik. Engedje meg magának a lassabb tempót, és élvezze a nyugodt perceket.
Oroszlán
Ha szeretne valakire mély benyomást tenni, a mai nap különösen kedvező erre. Kisugárzása és természetes karizmája most erőteljesebben hat a környezetére. Legyen önmaga, és bátran vállalja az érzéseit.
Szűz
Kedvező energiák támogatják vasárnap. Olyan lehetőségek mutatkozhatnak, amelyek közelebb viszik egy régi álma megvalósításához, vagy segítenek lezárni egy régóta húzódó ügyet. A délután és az este harmonikus hangulatban telhet.
Mérleg
Alapvetően szerencsés napra számíthat, de érdemes figyelnie a kommunikációra. Egy félreértés könnyen kialakulhat, ha nem fogalmaz egyértelműen. Diplomatikus természete most is segíti, de legyen körültekintő.
Skorpió
Joggal érezheti, hogy elemében van. Támogató energiák segítik a döntéseiben. Hallgasson az intuíciójára, mert most különösen tisztán jelezhet. Pénzügyi téren is kedvező fordulat mutatkozhat.
Nyilas
A mai nap nemcsak szerencsét, hanem mélyebb felismeréseket is hozhat. Egy élmény vagy beszélgetés során különös erővel érezheti meg az események mögötti összefüggéseket. Figyeljen a jelekre, mert fontos üzenet érkezhet.
Bak
Van egy terve, amelyet régóta halogat. Ma érdemes elgondolkodnia azon, mi tartja vissza. Sok minden fejben dől el. Ha valóban elszánt, most megkaphatja azt a belső megerősítést, amely az első lépéshez szükséges.
Vízöntő
Igyekezzen a jelenre koncentrálni. Ne a múlton rágódjon, és ne a jövő miatt aggódjon. Ha nyugodtan végzi a feladatait, az események fokozatosan rendeződnek ön körül. A nap kedvező fordulatokat hozhat.
Halak
Egy jelre vár, amely segít egy fontos döntésben. Tartsa nyitva a szemét és a fülét, mert a válasz egy hétköznapi beszélgetés vagy üzenet formájában érkezhet. Ma befuthat az információ, amire már régóta számít.
