Erre a csillagjegyre ma egy remek randi vár
A Halakat apró öröm éri, a Rák tervezze meg a jövőjét! Egy csillagjegynek pedig remek randija lehet ma!
Végre hétvége! Nem is akármilyen! Szinte minden csillagjegy szülöttére valami különleges dolog vár. Kár lenne kihagyni a nem mindennapi lehetőséget!
Napi horoszkóp: 2026. február 21., szombat – A Kos csillagjegy szülötte ma randizzon!
Kos
Bármi jó lehet ma, ami aktivitás, mozgás, sport. A tüzes jegyekben járó bolygók szerint hihetetlen inspirációt kap, ha elkezd sportolni. Mindegy, mit, a lényeg, hogy felpörgesse a pulzusát és az anyagcseréjét. Élvezni fogja. Ezenkívül randira is nagyon jó nap a mai!
Bika
Önnek nem okoz gondot, hogy nyitott legyen. De vannak emberek, akikkel nem szívesen kommunikál. Ezt az ellenérzését kellene kicsit félretennie. Az égi folyamatok szerint fontos találkozás és fontos felismerés vár önre…
Ikrek
Minél többet nevet szombaton, annál könnyebbnek érzi magát. Az égi folyamatok szerint a barátokkal kellene közös programot csinálnia. Ne törődjön vele, hogy régen volt ilyen! Találja ki, hol találkozzanak, és szóljon nekik!
Rák
Nem lesz könnyű a munkáját letennie szombatra. Nem baj, ha szán kis időt a jövője megtervezésére, de ehhez kicsit el kell vonulnia. Álmodozzon, vizualizálja a vágyott képet! Tapasztalta már, milyen gyorsan valóra válik…
Oroszlán
Szárnyalni fog szombaton. A szuper fényszögek szuper szériát szimbolizálnak. Délután már kicsit lehiggad, és innentől a racionális része segít az okos stratégia kitalálásában a jövőre nézve.
Szűz
Lehet, hogy mostanában önmaga sincs tisztában azzal, merre tart az élete, hiszen menet közben ritkán van időnk mérleget vonni a folyamatokról. Álljon meg egy kicsit ma, és szakítson időt arra, hogy számvetést csináljon a napi ügyeiben. És pihenjen is minél többet, mert arra is nagy szüksége lenne. Ez a Kos Hold szerint lehet aktív kikapcsolódás.
Mérleg
Szombaton legyen nyitott egy találkozóra vagy egy programra, ahová hivatalos, és számítson arra, hogy talán nem az történik ott, amit előzetesen vár. Valami váratlan és érdekes esemény jöhet, ami megváltoztatja a véleményét egy sor dologban. Kár lenne később azt mondania, hogy pont ekkor nem volt jelen.
Skorpió
Szombaton valami, amit előre eltervezett, egy esemény vagy a körülmények változása miatt megváltozhat, így kiderülhet, hogy valószínűleg tovább tart, vagy sokkal több energia-befektetést igényel, mint ahogyan arra előzőleg számított. Ne aggódjon, valószínűleg önnek így is megéri a siker.
Nyilas
A Tűz elemben járó bolygók nagyon szenvedélyessé teszik. Ugyanakkor bármennyire is jó más emberek meggyőzésében, nem kell ráerőltetnie semmit a környezetére. Ön meghozott egy döntést, és ezt jó szívvel ajánlja mindenkinek, de nyomást nem szabad helyeznie rájuk ennek érdekében. Mindenki döntsön saját belátása szerint.
Bak
Szombaton fókuszáljon a pozitívumokra, és akkor valóban feltöltődik pozitív rezgésekkel is. Ezt arra használhatja fel, amire csak akarja. Jobbá teheti a saját életét, de erőt adhat a környezetében valaki számára is azzal a kisugárzással, ami most árad önből.
Vízöntő
Szombaton végre jóval könnyedebb napja lesz, mint az eddigi néhány. Jó lenne picit töltekeznie. Ami igazán jót tenne, ha találkozna barátokkal, vagy a családdal csinálna valami szórakoztatót. A Kos jegyében járó Hold is ebben támogatja.
Halak
A kis szerencsés véletleneknek is örül az ember, igaz? Ma valamilyen váratlan pozitív, örömteli dolog történhet önnel, talán olcsóbban kap meg valamit a boltban, vagy egyszerűen úgy rendeződnek el a dolgai, ahogyan az az ön számára a legkedvezőbb.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre