Erre a csillagjegyre ma egy remek randi vár

Végre hétvége! Nem is akármilyen! Szinte minden csillagjegy szülöttére valami különleges dolog vár. Kár lenne kihagyni a nem mindennapi lehetőséget!

A Kos csillagjegy szülötte jó, ha tudja. randira is nagyon jó nap a mai! (Fotó: Unsplash)

Napi horoszkóp: 2026. február 21., szombat – A Kos csillagjegy szülötte ma randizzon!

Kos

Bármi jó lehet ma, ami aktivitás, mozgás, sport. A tüzes jegyekben járó bolygók szerint hihetetlen inspirációt kap, ha elkezd sportolni. Mindegy, mit, a lényeg, hogy felpörgesse a pulzusát és az anyagcseréjét. Élvezni fogja. Ezenkívül randira is nagyon jó nap a mai!

Bika

Önnek nem okoz gondot, hogy nyitott legyen. De vannak emberek, akikkel nem szívesen kommunikál. Ezt az ellenérzését kellene kicsit félretennie. Az égi folyamatok szerint fontos találkozás és fontos felismerés vár önre…

Ikrek

Minél többet nevet szombaton, annál könnyebbnek érzi magát. Az égi folyamatok szerint a barátokkal kellene közös programot csinálnia. Ne törődjön vele, hogy régen volt ilyen! Találja ki, hol találkozzanak, és szóljon nekik!

Rák

Nem lesz könnyű a munkáját letennie szombatra. Nem baj, ha szán kis időt a jövője megtervezésére, de ehhez kicsit el kell vonulnia. Álmodozzon, vizualizálja a vágyott képet! Tapasztalta már, milyen gyorsan valóra válik…

Oroszlán

Szárnyalni fog szombaton. A szuper fényszögek szuper szériát szimbolizálnak. Délután már kicsit lehiggad, és innentől a racionális része segít az okos stratégia kitalálásában a jövőre nézve.

Szűz

Lehet, hogy mostanában önmaga sincs tisztában azzal, merre tart az élete, hiszen menet közben ritkán van időnk mérleget vonni a folyamatokról. Álljon meg egy kicsit ma, és szakítson időt arra, hogy számvetést csináljon a napi ügyeiben. És pihenjen is minél többet, mert arra is nagy szüksége lenne. Ez a Kos Hold szerint lehet aktív kikapcsolódás.

Mérleg

Szombaton legyen nyitott egy találkozóra vagy egy programra, ahová hivatalos, és számítson arra, hogy talán nem az történik ott, amit előzetesen vár. Valami váratlan és érdekes esemény jöhet, ami megváltoztatja a véleményét egy sor dologban. Kár lenne később azt mondania, hogy pont ekkor nem volt jelen.