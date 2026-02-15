Kautzky Armand: „Amit én elképzelek, az egy nagyon pozitív jövő”

Idén is feltűnt a közönség soraiban Kautzky Armand Orbán Viktor évértékelő beszédén. A népszerű színművész rendszeres résztvevője az eseménynek, amely számára nem csupán egy politikai összegzés volt idén, hanem olyan alkalom, ahol a múlt tapasztalataiból kiindulva a jövő irányait is némiképp megértette. A Borsnak elmondta, számára mindig fontos kérdés, hogy milyen kép rajzolódik ki Magyarország következő éveiről.

Kautzky Armand Szőke András társaságában tűnt fel Orbán Viktor évértékelőjén (Fotó: Mediaworks)

Kautzky Armand nyomós okkal tért vissza

Kautzky Armand kiemelte, hogy nem véletlenül tér vissza évről évre az évértékelőre:

Minden évben ellátogatok ide, és nagyon örülök, hogy ezúttal is meghívást kaptam. Azt gondolom, hogy ez egy olyan évértékelő volt, ami bár a múltat vizsgálta, de nekem legalább annyira a jövőnkről is szólt

– fogalmazott James Bond magyar hangja. Szerinte a beszéd valódi súlya abban rejlett, hogy nemcsak számvetés, hanem iránymutatás is volt, amely segít bennünket eligazodni a következő időszak kihívásai között.

Orbán Viktor beszéde idén is tűpontosra sikeredett (Fotó: Mediaworks)

Reális jövőképet kapott az évértékelőn

A színművész azt is elárulta, tudatosan azért érkezett, hogy választ kapjon a legfontosabb kérdéseire: „Ezért is jöttem, hogy meghallgassam a jövőnket” – mondta, majd hozzátette, hogy bár alapvetően optimistán tekintett előre, a realitásokkal is tisztában szeret lenni: „Amit én elképzelek, az egy nagyon pozitív jövő, de a realitás nem mindig ilyen, és éppen ezért jöttem, hogy megtudjam, mi a valóság.”

Kautzky Armand szerint egy ilyen évértékelő különösen fontos volt egy bizonytalan, gyorsan változó világban, ahol sokan megfeledkeztek a legfontosabb állapotról, ami nem más, mint a béke. Úgy véli, ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy a jövőről ne csak vágyak, hanem kézzelfogható tervek mentén gondolkodjunk.