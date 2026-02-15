Kautzky Armand: „Amit én elképzelek, az egy nagyon pozitív jövő”
Kautzky Armand is kíváncsi volt Orbán Viktor évértékelőjére.
Idén is feltűnt a közönség soraiban Kautzky Armand Orbán Viktor évértékelő beszédén. A népszerű színművész rendszeres résztvevője az eseménynek, amely számára nem csupán egy politikai összegzés volt idén, hanem olyan alkalom, ahol a múlt tapasztalataiból kiindulva a jövő irányait is némiképp megértette. A Borsnak elmondta, számára mindig fontos kérdés, hogy milyen kép rajzolódik ki Magyarország következő éveiről.
Kautzky Armand nyomós okkal tért vissza
Kautzky Armand kiemelte, hogy nem véletlenül tér vissza évről évre az évértékelőre:
Minden évben ellátogatok ide, és nagyon örülök, hogy ezúttal is meghívást kaptam. Azt gondolom, hogy ez egy olyan évértékelő volt, ami bár a múltat vizsgálta, de nekem legalább annyira a jövőnkről is szólt
– fogalmazott James Bond magyar hangja. Szerinte a beszéd valódi súlya abban rejlett, hogy nemcsak számvetés, hanem iránymutatás is volt, amely segít bennünket eligazodni a következő időszak kihívásai között.
Reális jövőképet kapott az évértékelőn
A színművész azt is elárulta, tudatosan azért érkezett, hogy választ kapjon a legfontosabb kérdéseire: „Ezért is jöttem, hogy meghallgassam a jövőnket” – mondta, majd hozzátette, hogy bár alapvetően optimistán tekintett előre, a realitásokkal is tisztában szeret lenni: „Amit én elképzelek, az egy nagyon pozitív jövő, de a realitás nem mindig ilyen, és éppen ezért jöttem, hogy megtudjam, mi a valóság.”
Kautzky Armand szerint egy ilyen évértékelő különösen fontos volt egy bizonytalan, gyorsan változó világban, ahol sokan megfeledkeztek a legfontosabb állapotról, ami nem más, mint a béke. Úgy véli, ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy a jövőről ne csak vágyak, hanem kézzelfogható tervek mentén gondolkodjunk.
