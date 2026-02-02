Szentkirályi Alexandra elárulta, miért Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás

Úgy élsz, mintha béke lenne? Pedig a háborúra kell készülni!

Erre hívja fel a figyelmet a nemzetközi gazdasági lap, az Economist.

A cikk lényege, hogy az európai katonai vezetők és politikusok minden európait arra sarkallnak, hogy készüljön a háborúra, és aggódnak amiatt, hogy az emberek mégis úgy élnek, költenek, viselkednek, mintha boldog békeidőket élnénk.

Na, ez az ijesztő.

Emlékszünk: a francia vezérkari tiszt már azt javasolta, hogy szokjuk meg gyermekeink elvesztésének gondolatát.

Őrület.

Őrület, amire nemet kell mondanunk, de ez korántsem olyan egyszerű.

Ehhez egy nagyon erős és tapasztalt háborúellenes miniszterelnök kell, valamint a magyar emberek világos akarata.

Ezért kell minél többen kitöltenünk a nemzeti petíciót – ezért Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!