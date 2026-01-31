Szentkirályi Alexandra Magyar Péternek: Annyi férfiasság szorult beléd, mint a kisujjamba

"Magyar Péter bűnöző verőembereket küldött Lázár János fórumára. Ebből hatalmas baj is történhetett volna! Milyen gyáva kis ember az ilyen? Nem mert odamenni és elmondani, amit akar? Lázár János meg rég bocsánatot kért már, ezzel olyat tett amire Magyar Péter egész életében képtelen volt. Nem kért bocsánatot a megalázott nőktől, a sértegetett idősektől a semmibe vett szavazóitól. Hazug, képmutató alak, aki mindenben csak a hergelést látja és azt, hogy a magyarokat egymás ellen fordítsa.Ezért is fog veszíteni áprilisban, ezért is a Fidesz a biztos választás!" - írja Szentkirályi Alexandra a Facebookon.

Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Péter, micsoda undorító, gyáva és töketlen magatartás az, hogy fogod és ráküldöd a bűnöző verőembereidet Lázár Jánosra? Tehát nem magad mész oda, hanem ráküldöd a bűnözőidet Lázár Jánosra. Mindezt azok után, hogy egyébként Lázár János már bocsánatot kért a kijelentésért, ahogy ez egy férfihez illik, ellentétben veled, aki ezt soha az életben nem voltál képes megcsinálni. Nagyjából annyi bátorság és férfiasság szorult beléd, mint a kisujjamba.

- üzente Magyar Péternek a videóban Szentkirályi Alexandra.