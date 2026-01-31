Ők azok: leleplező videóban a Tisza párt által Lázárinfóra vezényelt bűnözők

„A Tisza párt bűnözőket vezényelt csütörtökön a Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket. Ilyen a sokat hangoztatott tiszás «szeretetország».” – írta a Fidesz a Facebook-oldalán.

A kormánypárt hozzátette: senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak!

Íme a videó, rajta a bűnözők: