Ők azok: leleplező videóban a Tisza párt által Lázárinfóra vezényelt bűnözők
A Fidesz közösségi oldalán tette közzé a felvételeket és a hozzájuk tartozó információkat.
„A Tisza párt bűnözőket vezényelt csütörtökön a Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket. Ilyen a sokat hangoztatott tiszás «szeretetország».” – írta a Fidesz a Facebook-oldalán.
A kormánypárt hozzátette: senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak!
Íme a videó, rajta a bűnözők:
