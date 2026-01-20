20 pontos programot mutatott be Radics Béla, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje
Igen, programot, mert neki van ilyen. Ellentétben a Tisza Párttal, ők ugye „nem fognak mindent elmondani, mert akkor megbuknának”, és a másik kihívójával, a szekszárdiként országos politikával foglalkozó Hadházy Ákossal, akinek szintén fogalma nincs a zuglói tennivalókról.
Radics Béla volt a Zuglói Polgári Esték rendezvénysorozat vendége az Örs vezér terén, a Sugár moziban, 2026. január 26-án, hétfő este. A Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje először mutatta be nagy nyilvánosság előtt 20 pontos programját. A Budapest 06. egyéni választókerületben induló jelölt a fórumon világossá tette: számára a helyi, azaz a zuglói, erzsébetvárosi és pestújhelyi jelenlét, a számon kérhető vállalások és a konkrét fejlesztések jelentik a politikát.
Radics Béla nem látogatóba jön Zuglóba
Radics Béla Zuglóban él, itt dolgozik, és itt is akar eredményeket felmutatni.
Az első kérdés, amit fel kell tenni: rendben van-e az, hogy valaki Szekszárdról akar beleszólni a zuglóiak és erzsébetvárosiak ügyeibe? Szerintem ez már önmagában problémás.
– hangsúlyozta Radics Béla a Metropol kérdésére. A körzet jelenlegi országgyűlési képviselőjére, Hadházy Ákosra utalt ezzel, aki a zuglói mandátumát érdemi munka helyett leginkább a fizetése felvételére használta, miközben súlyos baloldali korrupciós ügyek sora maradt feltáratlan.
Én ezekkel szemben dokumentumokkal alátámasztva hozom nyilvánosságra az erzsébetvárosi és zuglói ügyeket. Hadházyék 20–30 millió forintos korrupciós botrányáról, a gyanús szerződésekről, a politikai propagandájára költött közpénzekről minden adat rendelkezésre áll – csak éppen a balliberális médiában nem jelennek meg.
Radics Béla az is kiemelte, hogy ő nem fogja abbahagyni az ügyek feltárását megválasztása esetén sem.
A programjának ismertetése során különválasztotta azokat a pontokat és intézkedéseket, amelyeket ma már nem elég adottnak venni, hanem nap mint nap meg kell védeni. Ide sorolta:
- A rezsicsökkentést
- A 13. és 14. havi nyugdíjat
- A fiatalok és édesanyák SZJA-mentességét
- A családi adókedvezményeket
- Az Otthon Start programot
Én azt vállalom, hogy bármilyen parlamenti összetétel mellett, bármilyen politikai helyzetben, ha ezek elvételéről lesz szó, mindig nemet fogok mondani. Ez nem szlogen, hanem számon kérhető vállalás.
– jelentette ki határozottan.
Radics Béla konkrét fejlesztéseket is ígér: a 4-es metró meghosszabbítását a Bosnyák térig, majd Újpalotáig, a bulinegyed káoszának felszámolását Erzsébetvárosban, a „bulibárók” uralmának megtörését, a Városliget fejlesztésének folytatását, valamint egy „pesti Millenáris” létrehozását a Bosnyák téri remíz átalakításával.
Zugló zöld és élhető, de rengeteg szolgáltatás és kulturális lehetőség hiányzik. Sokszor el kell menni a kerületből egy banki ügyintézésért vagy kulturált szórakozásért. Ezen változtatni kell.
– mondta.
A Városligettel kapcsolatban Radics Béla hangsúlyozta: a már elkészült fejlesztések bizonyítják, hogy van értelme folytatni a munkát. A Szépművészeti Múzeum, a Zene Háza, a Néprajzi Múzeum mára Budapest ikonikus helyszínei lettek.
Ez a mi parkunk, Zugló és Erzsébetváros öleli körbe. Nem tiltakozó performanszokra van szükség, hanem arra, hogy a félbemaradt fejlesztések – például a Városligeti Színház vagy a Nemzeti Galéria – befejeződjenek.
– fogalmazott, utalva arra, hogy Karácsony Gergely kikötözi magát, hogy ne valósuljon meg fejlesztés, majd amikor mégis sikerül, akkor pedig vidáman szelfizik azzal.
A fórumon szó esett még a mai napig valós migrációs veszélyről, és a szomszédunkban zajló háborúról, ami nem a mi háborúnk, így semmi keresnivalónk nincs ott, pedig Brüsszel odaküldene minket is harcolni, és a pénzünket is.
Radics Béla a Metropolnak kitért a roma középosztály megerősödéséről is. A képviselőjelölt személyes példáján keresztül beszélt arról, hogy
a Fidesz–KDNP kormány elmúlt 16 éve valódi felemelkedési lehetőséget adott sokaknak.
Ma sokkal kevesebb roma család él kilátástalan helyzetben, és sokkal többen jutnak el érettségiig, diplomáig. Ez nem jöhetett volna létre enélkül a kormány nélkül. Én sem állhatnék itt most sem diplomás politikusként, sem közgazdászként hogyha nem ez a kormány vezetné 16 éve Magyarországot.
– emelte ki a képviselőjelölt.
Radics Béla hangsúlyozta: ő nem „majd meglátjuk”, meg "választást kell nyerni, utána mindent lehet" típusú politikát kínál, hanem világos vállalásokat.
Ez az én ajánlatom a zuglóiaknak és az erzsébetvárosiaknak. Dolgozni akarok értük, itt, helyben.
– mondta.
Tekintsd meg Radics Béla Hadházy-féle korrupció leleplezéséről szóló videónkat:
