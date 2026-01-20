20 pontos programot mutatott be Radics Béla, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje

Radics Béla volt a Zuglói Polgári Esték rendezvénysorozat vendége az Örs vezér terén, a Sugár moziban, 2026. január 26-án, hétfő este. A Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje először mutatta be nagy nyilvánosság előtt 20 pontos programját. A Budapest 06. egyéni választókerületben induló jelölt a fórumon világossá tette: számára a helyi, azaz a zuglói, erzsébetvárosi és pestújhelyi jelenlét, a számon kérhető vállalások és a konkrét fejlesztések jelentik a politikát.

Radics Béla telt ház előtt beszélt a zuglói, erzsébetvárosi legégetőbb tennivalókról / Fotó: Török Gergely / Metropol

Radics Béla nem látogatóba jön Zuglóba

Radics Béla Zuglóban él, itt dolgozik, és itt is akar eredményeket felmutatni.

Az első kérdés, amit fel kell tenni: rendben van-e az, hogy valaki Szekszárdról akar beleszólni a zuglóiak és erzsébetvárosiak ügyeibe? Szerintem ez már önmagában problémás.

– hangsúlyozta Radics Béla a Metropol kérdésére. A körzet jelenlegi országgyűlési képviselőjére, Hadházy Ákosra utalt ezzel, aki a zuglói mandátumát érdemi munka helyett leginkább a fizetése felvételére használta, miközben súlyos baloldali korrupciós ügyek sora maradt feltáratlan.

Én ezekkel szemben dokumentumokkal alátámasztva hozom nyilvánosságra az erzsébetvárosi és zuglói ügyeket. Hadházyék 20–30 millió forintos korrupciós botrányáról, a gyanús szerződésekről, a politikai propagandájára költött közpénzekről minden adat rendelkezésre áll – csak éppen a balliberális médiában nem jelennek meg.

Radics Béla az is kiemelte, hogy ő nem fogja abbahagyni az ügyek feltárását megválasztása esetén sem.

A programjának ismertetése során különválasztotta azokat a pontokat és intézkedéseket, amelyeket ma már nem elég adottnak venni, hanem nap mint nap meg kell védeni. Ide sorolta:

A rezsicsökkentést

A 13. és 14. havi nyugdíjat

A fiatalok és édesanyák SZJA-mentességét

A családi adókedvezményeket

Az Otthon Start programot

Én azt vállalom, hogy bármilyen parlamenti összetétel mellett, bármilyen politikai helyzetben, ha ezek elvételéről lesz szó, mindig nemet fogok mondani. Ez nem szlogen, hanem számon kérhető vállalás.

– jelentette ki határozottan.