Radics Béla: Tele a gatya, srácok?

Radics Béla azt üzente, őt nem lehet megfélemlíteni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.20. 10:10
Módosítva: 2026.01.20. 11:26
Mint ismert, Radics Bélát korábban az RTL Híradója megpróbálta besározni. Pontosabban az alapítványa kapcsán érték vádak. A Fidesz 6. választókerületi jelöltjét ezúttal Magyar Péter támadta be.

Radics Béla / Fotó: Gabor Zoltan

Radics Béla a közösségi oldalán tett közzé egy felvételt, amiben részletesen beszámolt arról, hogy Magyar Péterék már külön videót készítettek, hogy beleszállhassanak. 

„Tele a gatya, srácok? – kezdett bele Radics Béla, majd hozzátette: – Üzenem: engem nem lehet megfélemlíteni!”

Hát mi sem szebb bizonyíték ez arra vonatkozóan, hogy vezetünk. A zuglói választókörzetet igenis vissza fogjuk hódítani, meg fogjuk nyerni. 

– fogalmazott Radics Béla, hozzátéve, mindig ki fog állni a budapestiek véleménye mellett. 

És ha már Magyar Péter így szóba hozta azt, hogy nekem meg kéne szüntetni a képviselőjelölti tevékenységemet, hát szüntesse meg az, aki egy köztörvényes bűncselekményt követett el, aki telefont lopott, aki bennfentes kereskedelemmel lett gyanúsítva, és utána rohant Brüsszelbe a főnökeihez, hogy bevédjék a mentelmi jogát

tette hozzá, majd elmondta, talán pont az ilyen leleplezései miatt támadják.

