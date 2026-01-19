„Hiába, ez ide kevés lesz!” – üzent a Fidesz 6. választókerületi jelöltje az RTL-nek

„Tegnap este betámadt az RTL híradója” – mondja friss videójában Radics Béla a Facebook-oldalán. Majd így folytatja a Fidesz 6. választókerületi jelöltje: „Értem én, hogy szúrom a ti szemeteket, de azért ennél még én is többet néztem ki belőletek, mint ez a vérszegény leleplezés az alapítványomról. Sokkal korábban kell felkelnetek és sokkal több spenótot kell ennetek ahhoz, hogyha azt hiszitek, hogy én ettől majd megijedek. Megtaláltátok a mindenki számára nyilvánosan elérhető alapítványom adatait? Gratulálok a nyomozó munkához az RTL-nek! A kiváló oknyomozó, a Sherlock Holmes-ot megszégyenítő RTL Híradó még azt sem találta el, hogy pontosan hol indulok a választáson.”

Üzent Radics Béla, a Fidesz 6. választókerületi jelöltje az RTL-nek (Fotó: Gabor Zoltan)

„Radics Béla a VIII. és IX. kerületben indul” – hallható az RTL Híradó részlete.

„Nagy kár! Ha megkérdeztetek volna, akkor segítettem volna ezt a kiváló oknyomozást. Csak az a baj, hogy nem kérdeztek meg. Ez itt, ez mindig a bökkenő, érdekes módon a valódi botrányokkal meg valamiért nem foglalkoztok. De megértem, hogy izgultok, mert már ti is érzitek, hogy Zuglóban és Erzsébetvárosban áprilisban bizony győzni fogunk. Lelepleztem Hadházyt, lelepleztem Rózsa Andrást, lelepleztem a Partizánt, szerencsétlenkedik a tiszás jelölt” – mondja Radics Béla. Majd folytatja válaszát.

„Ideje volt már valamivel besároznotok, de ez ide kevés lesz. Mielőtt holnap ezt is kinyomoznátok, inkább előre szólok, cigány vagyok. Ti a weboldalakra meg a domainekre vagytok rápörögve, mi meg a munkára. Nagyon remélem, hogy nem bűn, irodabérlés helyett inkább ifjúsági és kulturális programokat megvalósítani. Minden egyes fillérből fiataloknak szánt programokat valósítottunk meg. Ellenben Hadházyval, aki még az alapítványának a kuratóriumi elnökét is, a zuglóiak pénzén fizeti ki. Van egy rossz hírem Hadházyknak meg a többi balos oknyomozónak: minden disznóságotokat le fogjuk leplezni és folytatni fogjuk a munkát!”

Nézd meg a teljes videót!