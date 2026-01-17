Hol a pénz? Hát itt! - Radics Béla elmondja, mire költött a kormány Zuglóban és Pesterzsébeten
A Városliget térségének fideszes jelöltje cáfolja azt, hogy az ellenzéki vezetésű városrészeket a kormány „kivéreztetné”. Radics Béla pontról pontra mutatja be, milyen kormányzati fejlesztések valósultak meg a budapesti hatos számú választókerületben, most újabb elemek kerültek a listához.
Radics Béla a Facebookon indított egy sorozatot „Hol a pénz? Hát itt!” címmel, amelynek célja az, hogy tényekkel válaszoljon azokra a vádakra, amelyek szerint a kormány szándékosan háttérbe szorítaná az ellenzéki vezetésű városrészeket. Több új példával bővült a lista.
Mint ismert, Radics Béla jelenleg a Fővárosi Közgyűlés tagja, és a 6-os számú választókerület – vagyis a Városliget térsége – fideszes jelöltjeként indul a 2026-os választáson. Állítása szerint a környék fejlesztései éppen az ellenkezőjét bizonyítják annak a narratívának, amely szerint ezek a kerületek forráshiányosak lennének.
A Városliget térsége tökéletes ellenpélda. Itt világosan látszik, hogy a kormány nem politikai alapon fejleszt
– fogalmazott Radics egyik bejegyzésében.
A sorozat egyik új eleme a Sipeki-villa, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székháza. A szecessziós épület évtizedeken keresztül romló állapotban volt, rózsaszín színe miatt sokan „babaháznak” csúfolták.
A felújítást végül Áder János volt köztársasági elnök közbenjárására indították el, és az épületet – eredeti színével és részleteivel együtt – 2024 februárjára állították helyre. A beruházás nemcsak építészeti, hanem társadalmi szempontból is jelentős, hiszen egy országos jelentőségű civil szervezet működésének ad új, méltó kereteket.
Radics Béla külön kiemelte az Uzsoki Utcai Kórház fejlesztéseit is. Az intézmény az elmúlt években többek között:
- 2 darab sugárterápiás lineáris gyorsítót
- 20 altatógépet
- 13 lélegeztetőgépet
- közel 200 traumatológiai és kórtermi ágyat
- műtőasztalokat és sebészeti eszközöket
- EKG-t, defibrillátorokat
- ultrahang- és CT-berendezéseket
- sugárterápiás röntgent
- valamint korszerű szervercsomagokat és licenceket kapott állami forrásból.
A fejlesztések értéke meghaladja az 5 milliárd forintot.
A Városliget térségében található Puskás Aréna parkja szintén komoly átalakuláson ment keresztül. A beruházás során:
- új zöldfelületeket alakítottak ki
- futókör épült
- kosárlabdapálya és kondipark létesült
- valamint megépült Zugló második legnagyobb játszótere
Maga a Puskás Aréna megépítése mintegy 190 milliárd forintba került, amely Radics szerint nemcsak országos, hanem helyi szinten is jelentős infrastrukturális és közösségi hozadékkal bír.
A Liget Budapest Projekt részeként megvalósult a Múzeum Mélygarázs is, amelynek költsége 11,55 milliárd forint volt. Az Ötvenhatosok terén korábban 1500 felszíni parkolóhely volt, ezt váltotta ki a háromszintes, 800 férőhelyes mélygarázs.
A fejlesztés külön előnye, hogy a 6., 7. és 14. kerületi lakosok – lakossági várakozási engedéllyel – 17:00 és 9:00 között ingyenesen parkolhatnak, 200 férőhely erejéig, egy egyszeri 2000 forintos regisztráció után.
Radics Béla szerint a felsorolás korántsem teljes, és a következő hetekben további példákat is bemutat majd. A sorozat korábbi elemeiről írt cikkünk ide kattintva tekinthető meg.
Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés jelenlegi tagja korábban a Metropolnak elmondta: Deutsch Tamás felkérésére, a párt országos elnökségének támogatásával vállalta el a jelöltséget a Városliget térségében. Radics szerint Külső-Erzsébetváros, Pestújhely és Zugló Budapest közepe, mégis a legelhanyagoltabb részei közé tartozik ma, ahol hiába élnek sokan, eddig nem volt valódi képviselete a helyieknek. A kormányzati fejlesztések mellett a helyi vezetés nem mutatott fel semmit az utóbbi időben. Zugló és Erzsébetváros sajnos az utóbbi években karrierpolitikusok „ugródeszkájává vált”, Hadházy Ákos, a jelenlegi országgyűlési képviselő „soha nem volt része ennek a közösségnek”.
A politikus a kormányzati fejlesztéseket tartja az egyetlen előrelépésnek az utóbbi időszakban:
Ami jó, azt a kormány építette ide: a Városliget-projekt, a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a mélygarázsparkoló, de ide sorolható a Puskás Aréna is, ami nemcsak stadion, hanem egy teljes játszótér- és szabadidős fejlesztés, amit a zuglóiak és erzsébetvárosiak is használnak. A Városliget Budapest egyik legszebb része lett a kormánynak köszönhetően, ahová akár Pestújhelyről eljárnak a családok, mert szuper a játszótér is
A képviselő szerint a kormány már számos fejlesztést hozott ide – iskolák, kórházak, sportlétesítmények formájában –, de mindez „fentről jött”, helyi képviselet nélkül.
Több kórház tartozik ehhez a körzethez, többmilliárdos eszközbeszerzési és infrastrukturális fejlesztések zajlottak, de ezek mind kormányzati támogatások. A helyi képviselők ezekből semmit nem közvetítettek a választóik felé. A kisujjukat nem mozdították meg.
