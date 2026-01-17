Hol a pénz? Hát itt! - Radics Béla elmondja, mire költött a kormány Zuglóban és Pesterzsébeten

Radics Béla a Facebookon indított egy sorozatot „Hol a pénz? Hát itt!” címmel, amelynek célja az, hogy tényekkel válaszoljon azokra a vádakra, amelyek szerint a kormány szándékosan háttérbe szorítaná az ellenzéki vezetésű városrészeket. Több új példával bővült a lista.

Radics Béla a Városliget térségéért száll harcba 2026-ban (Fotó: Török Gergő)

Mint ismert, Radics Béla jelenleg a Fővárosi Közgyűlés tagja, és a 6-os számú választókerület – vagyis a Városliget térsége – fideszes jelöltjeként indul a 2026-os választáson. Állítása szerint a környék fejlesztései éppen az ellenkezőjét bizonyítják annak a narratívának, amely szerint ezek a kerületek forráshiányosak lennének.

A Városliget térsége tökéletes ellenpélda. Itt világosan látszik, hogy a kormány nem politikai alapon fejleszt

– fogalmazott Radics egyik bejegyzésében.

A sorozat egyik új eleme a Sipeki-villa, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székháza. A szecessziós épület évtizedeken keresztül romló állapotban volt, rózsaszín színe miatt sokan „babaháznak” csúfolták.

A felújítást végül Áder János volt köztársasági elnök közbenjárására indították el, és az épületet – eredeti színével és részleteivel együtt – 2024 februárjára állították helyre. A beruházás nemcsak építészeti, hanem társadalmi szempontból is jelentős, hiszen egy országos jelentőségű civil szervezet működésének ad új, méltó kereteket.

Radics Béla külön kiemelte az Uzsoki Utcai Kórház fejlesztéseit is. Az intézmény az elmúlt években többek között:

2 darab sugárterápiás lineáris gyorsítót

20 altatógépet

13 lélegeztetőgépet

közel 200 traumatológiai és kórtermi ágyat

műtőasztalokat és sebészeti eszközöket

EKG-t, defibrillátorokat

ultrahang- és CT-berendezéseket

sugárterápiás röntgent

valamint korszerű szervercsomagokat és licenceket kapott állami forrásból.

A fejlesztések értéke meghaladja az 5 milliárd forintot.

A Városliget térségében található Puskás Aréna parkja szintén komoly átalakuláson ment keresztül. A beruházás során: