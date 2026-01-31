Orbán Viktor: bűnözőket vezényelt a Tisza csütörtökön a gyöngyösi Lázárinfóra

„Döbbenet! Kiderült, bűnözőket vezényelt a Tisza csütörtökön a gyöngyösi Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket. Ide jutottunk, ilyen a sokat hangoztatott tiszás szeretetország. A bűnlajstrom tetemes: garázdaság, rablás, sikkasztás, testi sértés, szexuális erőszak, zsarolás, emberölés. Ők a szeretet tiszás apostolai.” – írta szombat reggel Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor: senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak! (Fotó: NurPhoto via AFP)

Majd így folytatta Magyarország miniszterelnöke: „Arra kérek minden fideszes és nem fideszes, cigány és nem cigány honfitársunkat, aki kilátogat valamelyik gyűlésünkre, hogy vigyázzunk egymásra, és senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak.

Hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!”