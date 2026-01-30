RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A magyarok pénze a magyaroké

Megosztotta Orbán Viktor a kézbesítés legemlékezetesebb pillanatait.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.30. 20:05
Orbán Viktor ukrajna nemzeti petíció

Orbán Viktor kézbesítette az első nemzeti petíciót. A kormányfő most megosztotta az emlékezetes pillanatot.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A magyarok pénze a magyaroké. Nem Ukrajnáé, nem Brüsszelé. Üzenjük Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK! Töltse ki a Nemzeti Petíciót!

- írta a miniszterelnök a képekhez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu