Orbán Viktor: A magyarok pénze a magyaroké
Megosztotta Orbán Viktor a kézbesítés legemlékezetesebb pillanatait.
Orbán Viktor kézbesítette az első nemzeti petíciót. A kormányfő most megosztotta az emlékezetes pillanatot.
A magyarok pénze a magyaroké. Nem Ukrajnáé, nem Brüsszelé. Üzenjük Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK! Töltse ki a Nemzeti Petíciót!
- írta a miniszterelnök a képekhez.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre